Se reunió la LPF: no se habló de modificar los descensos y se proyecta la temporada 2024

Las autoridades se reunieron para hablar de temas de gestión para este semestre y lo que viene en 2024. Entre los temas se destacan la copa nacional que se disputará en lo que queda del año, cómo y dónde se jugarán los encuentros a partir de los playoffs y el tratamiento de diferentes objetivos de cara al próximo año. Según pudo saber Doble Amarilla, no hubo tratamiento para modificar los descensos que fue pedido por algunos equipos que están comprometidos con mantener la categoría.

En primer lugar, con la intención de hacer un fútbol más federal, se estableció que a partir de cuartos de final de la Copa de La Liga los encuentros se llevarán adelante en el interior de país.

Por otro lado, no hubo tratamiento sobre el tema de descensos. Es que, tal como anticipó Doble Amarilla, Independiente, Arsenal y Huracán hicieron “lobby” para anular los descensos este año, cosa que fue negada de manera rotunda por A.F.A. Sin embargo, ahora evalúan modificar para 2024 la forma de perder la categoría.

También se trató la posibilidad de sumar más partidos los fines de semana, no solo para que haya más presencia de público en los estadios, sino para que los juegos sean más vistos en horarios ‘no laborables’ por los televidentes.

Por último, se estableció el aumento de las entradas populares, pasando de 3500 (precio máximo ya que el mínimo era de 2900) a 4900$, es decir, 1400 más de lo que se estableció a principios de 2023.

Otra información a la que accedió este medio es que se invertirá la disputa de las competencias en 2024. Es decir, primero se jugará la Copa de La Liga y en la segunda parte del año se jugará el Torneo de La Liga.

A modo de cierre, se trazó como objetivos lo que son las plataformas, los posibles nuevos productos, promociones y experiencias para los hinchas, la mayor difusión de la mayor cantidad de jugadores transferidos y productos atractivos que ayuden a esto.

