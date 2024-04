«Se terminó la fiesta en el Servicio Penitenciario»

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue consultado sobre la bandera intimidatoria que fue hallada este viernes por la mañana en el puente ubicado en Circunvalación entre Mendoza y Eva Perón de la ciudad de Rosario, dirigida a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en relación a los internos alojados en la cárcel. El mandatario provincial contó que “me comuniqué con ella por WhatsApp ya que no se encuentra en el país para dejarla al tanto de mi parecer”.

Pullaro relató que “las organizaciones criminales nos tienen acostumbrados a este tipo de amenazas; están muy molestos porque desde el pasado 10 de diciembre en adelante, en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, los presos dejaron de estar de fiesta”.

Y amplió: “Aquí y en Buenos Aires, los presos tenían teléfono celular, visitas íntimas, tenían comida que pedían por delivery y se las llevaban todos los días porque no querían la comida del Servicio Penitenciario, no estaban en aislamiento los presos que estaban en esos lugares; y eso claramente cambió”, afirmó.

“Si se creen que con amenazas nos van a detener, decirles que nosotros vamos a profundizar las políticas en el marco de lo que nos permite la ley y la Constitución Provincial y Nacional”, fustigó Pullaro.

La respuesta de la ministra no se hizo esperar. A través de las redes sociales, Bullrich compartió el mensaje completó que recibió a través de esa bandera y no declinó su postura. “Bullrich, metiste a todos los presos en un mismo pabellón, ahora vamos a desangrar Rosario y Buenos Aires”, indica el texto escrito sobre una tela blanca y con letras de color rojo y negro. «Los vamos a meter presos a todos”.