Sebastián Vettel ya tiene butaca para la Fórmula 1 en 2021: será piloto de Aston Martin

El alemán Sebastian Vettel, será nuevo piloto de Aston Martin (futuro nombre de la actual Racing Point) a partir de 2021, tras la salida de ese equipo del mexicano Sergio Pérez, confirmada el miércoles, anunció la escudería al día siguiente. Vettel, de 33 años y cuatro veces campeón del mundo, va a abandonar Ferrari a finales de año, una vez expire su contrato.

“La firma de Sebastian es una señal clara de la ambición de la escudería de convertirse en una de las más competitivas”, aseguró Racing Point, pensando en su nuevo proyecto como Aston Martin. La escudería Racing Point, antigua Force India, es propiedad del millonario canadiense Lawrence Stroll y había anunciado la víspera que Pérez dejaba el equipo a finales de año.

El mexicano también confirmó que dejaba Racing Point en un mensaje en Twitter en el que dio a entender que no se va por decisión propia.

“En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros”, dijo.

Vettel, por su parte, pasó seis años con Ferrari, pero no logró el ansiado quinto título mundial tras los logrados entre 2010 y 2013, cuando era piloto de Red Bull. Su última temporada en Ferrari parece haber sido especialmente difícil y actualmente ocupa el 13º lugar en la clasificación mundial de pilotos.

“Estoy muy orgulloso de convertirme en piloto Aston Martin en 2021. Para mí es una nueva aventura, con una marca legendaria. Estoy impresionado por los resultados que la escudería obtuvo este año y creo que el futuro será todavía mejor”, estimó Vettel, citado en el comunicado.

Conocido por su pasión por los coches de colección y las motos, el nombre de Aston Martin está asociado a los mejores momentos de la industria automovilística británica y también al cine, principalmente de la saga James Bond.

Lawrence Stroll tomó el control de la marca, que estaba en grandes dificultades, convirtiéndose en el principal accionista. El anuncio sobre el futuro de Vettel llega justo antes de que Ferrari festeje su Gran Premio número 1.000 este fin de semana en el circuito toscano de Mugello.

La última temporada de Vettel con Ferrari está siendo una pesadilla, acumulando abandonos y salidas de pista, sin dejar de criticar la gestión de la Scuderia.

El alemán llegó en 2015 como reemplazo del español Fernando Alonso, que tampoco logró ser campeón con la escudería de Maranello, cuyo último título mundial se remonta al logrado por Kimi Raikkonen en 2007.

Ferrari no ha podido llegar al nivel de Mercedes desde la llegada de los motores híbridos a la F1 en 2014 y Sebastian Vettel ha tenido que ver cómo en los últimos años Lewis Hamilton se ha consolidado como la principal figura de esta disciplina.

Racing Point (la futura Aston Martin) no ha ganado todavía Grandes Premios, pero Vettel confía en poder dar un nuevo impulso a su carrera a los mandos de su monoplaza.

Sebastian Vettel compartirá equipo en Aston Martin con Lance Stroll (21 años), hijo de Lawrence.