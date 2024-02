Según la UTA no fue una protesta: «los micros no tenían combustible»

Desde horas tempranas trabajadores de Crucero del Sur, llevaron su medida de fuerza frente al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, para tal fin “estacionaron” las unidades de la empresa en inmediaciones al recinto, desde la UTA aseguraron que esta acción no pretendía ser una manifestación frente al Recinto, sino que los micros se habían quedado sin combustibles. Además intentaron armar una carpa sobre la calle San Martín, situación que no fue permitida por parte del personal policial ni de la Comuna, generandose un momento muy tenso en el lugar.

El Secretario de la UTA, Diego Mendoza en contacto con el Grupo de Medios TVO, habló al respecto y señaló que “para nada correspondía a una medida de fuerza, sino que más bien los coches se habían quedado sin combustibles”.

Mendoza, comenzó diciendo: “nosotros el viernes hemos mostrado la buena predisposición para poder salir a trabajar, lo cierto es que la empresa no ha cumplido porque salimos a trabajar confiados en que teníamos combustible y este no había. Las unidades habían comenzado a quedarse en el centro de la ciudad”.

“Estamos mostrando predisposición para salir con los móviles a trabajar. El viernes habíamos solicitado la buena predisposición por parte de los trabajadores y la empresa nos ha fallado porque no nos cargaron los combustibles y es por ello que los coches han quedado varados en las calles, están sin combustibles”.

“Sabemos que la Policía solo estaba custodiando a los micros del servicio Punto a Punto y no así a nosotros. Lo cierto es que hay efectivos policiales en todas partes y nosotros solo queríamos salir a trabajar”.

“Lo que nosotros queremos es cobrar nuestros sueldos y después que se defina como seguirá la situación del transporte. Nosotros mostramos nuestra buena voluntad y terminamos así, nosotros necesitamos que la empresa ponga lo que tenga que poner para poder seguir”.

“Ya vamos por 13 días de paro sin respuestas y necesitamos que alguien salga a brindarnos algún tipo de solución. Hemos demostrado que tenemos voluntad para trabajar”.

Comunicado

En un comunicado, los choferes se expresaron: “informamos por este medio que los trabajadores del transporte de la ciudad de Formosa repudiamos todo acto de violencia y entendemos la situación que están atravesando los trabajadores en la actualidad que ya van casi dos meses sin percibir sus haberes por lo que los ánimos están agotados”.

“Con respecto al gazebo que se quiso instalar en inmediaciones del lugar de la concentración y por el que se generó un malestar y forcejeos para evitar el mismo de nuestra parte no hubo la mínima intención de confrontar con nadie, por lo que se procedió a retirar el mismo de la vereda”.

Aclaran, “nuestra medida es totalmente pacífica con la única finalidad que nuestro reclamo sea escuchado por las autoridades competentes y por quiénes son los encargados de regular la actividad en cuánto al fondo compensador del mismo, como así también la empresa prestataria del servicio quiénes deberían abonar a los trabajadores sus respectivos sueldos”.

“Queremos dejar en claro que en estos reclamos no hay nada político de por medio, solamente el trabajador que ejerce un derecho constitucional cuando sus derechos son violentados como en este caso la falta de pago de sueldos y el pan de cada día en la mesa de 260 familias”.

“Pedimos por este medio diálogo y consenso para una solución a este conflicto y decimos no a la violencia y sí al diálogo para solucionar esta grave situación. Debemos aclarar que el trabajador no es enemigo de nadie al contrario el enemigo está afuera, son los que nos sacaron los beneficios que hacían a la justicia social en cuanto al boleto estudiantil, al costo de tarifa acorde al bolsillo del usuario y al salario de los compañeros y la desigualdad que hay con respecto al AMBA y otras provincias, esos son los enemigos contra los que debemos luchar constantemente”.

Nadalich

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Dr. Mauricio Nadalich aseguró que desde la Comuna se actuó rápidamente para poder destrabar el reclamo que realizaban este lunes los trabajadores de la empresa Crucero del Sur, se realizó una denuncia penal desde el área Legal y Técnica en la Comisaría Seccional Primera por los delitos de “impedimento y entorpecimiento del servicio de transporte público de pasajeros”, a la vez que se solicitó la liberación de calles y se intimó a la empresa a retirar las unidades abandonadas en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, el funcionario municipal aseguro que “desde el inicio de este conflicto, el intendente Jorge Jofré y todo su equipo, trabajó, gestionó y dialogó para poder encontrar una solución a esta situación y que vuelvan las unidades a la calle, ya que se trata de un servicio esencial que transporta a más de 50 mil usuarios”.

Enfatizó Nadalich que “lo más lamentable fue el engaño perpetrado a los usuarios, quienes confiados en que desde este lunes podrían usar el transporte quedaron de rehenes de un conflicto de los que ellos son ajenos, ya que deberían haber cumplido con el servicio de emergencia y sacar los coches a la calle pero llevaron adelante esta maniobra cobarde y sin sentido”.

“Reiteramos, nunca se cerró el diálogo, el conflicto no depende de la Municipalidad, ya que si bien es un servicio público, la operación es de una empresa privada, y a esto se suma una serie de situaciones que escapan a nosotros, como lo es la quita de subsidios, la deuda que tiene la empresa con los trabajadores y paritarias”.