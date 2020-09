Seis ciudades finalistas para albergar las dos burbujas de la Liga Nacional de Básquet

Compartir

A las iniciales (Mar del Plata y Carlos Paz), se sumaron Capital Federal, Córdoba, San Nicolás y, última, Corrientes.

A medida que se acerca el fin de setiembre, hay más necesidad de definiciones en lo que respecta al futuro inmediato de la Liga Nacional. Para empezar, todos esperan el anuncio formal desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la autorización para poder realizar entrenamientos al aire libre. Está todo ya armado, pero la burocracia demora la formalidad del comunicado.

Luego, a partir de eso, se espera que se acepten las condiciones, desde el mismo Ministerio, para que se puedan realizar las dos burbujas para comenzar la temporada 2020/21. Si se autorizan los entrenamientos, no sería lógico que luego no se habiliten las burbujas. Si no, ¿para qué entrenarse?

La oferta de ciudades posibles se amplió bastante en los últimos días. Inicialmente, tal como lo comunicó la Asociación de Clubes, las principales candidatas eran Villa Carlos Paz y Mar del Plata, pero a estas dos se le sumaron cuatro más.

Primero fue Ciudad de Buenos Aires, cuya propuesta está liderando de alguna manera Fernando Wendt, presidente de Platense. Allí la idea es alojar a los equipos en el Hotel Ramada de Vicente López, con el apoyo del municipio de esa ciudad, que siempre ha estado sumando al equipo del barrio. Otra parte se alojaría en el Hotel Dorá, cuyos dueños forman parte también de la estrategia de la burbuja en Mar del Plata. La cancha no sería un problema, al contrario. Hay muchas opciones, aunque ninguna definida por ahora.

Luego surgió la posibilidad de Córdoba capital, donde Juan Cavagliatto, vice de Instituto, fue el que gestionó la chance, al igual que en Carlos Paz. Ya se presentaron los dos presupuestos en la AdC y hubo apoyo de la Agencia Córdoba Deportes que lidera Pichi Campana. Los partidos serían en el Sandrín, con la posiblidad de agregar el Cerutti, y también varias opciones en cuanto a lugares de entrenamiento. Los hoteles aquí, serían el Holiday Inn y el Quórum.

Las últimas novedades llegaron en estas horas. Primero con San Nicolás, que armó rápido una movida desde la Asociación, consultando a dirigentes de los clubes de la ciudad (Regatas, Belgrano, Somisa y Defensores de Villa Ramallo), con los hoteles Colonial y Plaza para utilizar como base de las operaciones, y con la ventaja de haber albergado el Turismo Carretera hace unos días, siendo una buena prueba a futuro. Anoche miércoles iban a mandar el presupuesto a la AdC para ser tenidos en cuenta, con el aval del intendente de la ciudad.

Finalmente, la que viene un poco demorada es la postulación de Corrientes, que de entrada pareció ser una fija, por los pocos casos, por sus dos clubes en la ciudad y la cercanía de varios otros, por la infraestructura sanitaria y por tener al intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, de Regatas, que a su vez es uno de los vicepresidentes de la AdC. Es cómodamente, de todas las postuladas, la que menos infectados ha tenido (no llega a 500, la mitad de San Nicolás), aunque viene en aumento. Tiene dos estadios de Liga para usar (Regatas y San Martín) y dos hoteles de primer nivel (Turismo y Guaraní), para alojar a los participantes. Tassano estaba intentando obtener apoyo del gobierno para ser una opción potable.

Ahora la pelota, de alguna manera, está primero en manos de Matías Lammens, que primero debe oficializar la autorización de los entrenamientos, y luego de las burbujas, y a partir de ahí la AdC evaluará las 6 opciones para ver los costos. El factor dinero va a ocupar un lugar central, teniendo en cuenta la dura situación que viven los clubes. Se estima que cada uno deberá gastar entre 3 y 4 millones de pesos por la primera burbuja, incluyendo habitaciones (dobles), comida, traslados y gastos. Para algunos, es un montón de dinero teniendo en cuenta que varios sponsors se han bajado y que no tendrán ingresos por venta de entradas. Igual, todos miran un primer gran objetivo, que es volver.