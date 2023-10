Sergio Massa llega al debate de hoy con un triunfo político tras la sanción de Ganancias

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa enfrentará el debate de hoy -que tendrá a los temas económicos entre sus ejes principales- con el logro de haber eliminado por ley el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y tras el espaldarazo recibido por el sindicalismo y los movimientos sociales con un acto masivo en el Congreso.

En el comando de campaña de UxP aseguran haber superado el resultado de las PASO y remarcan que la coalición electoral del peronismo no solo recuperó la centralidad con las medidas económicas adoptadas en pos de la recuperación del poder adquisitivo sino que además Massa puede mostrar como un logro de su gestión la modificación de Ganancias.

El proyecto que aprobó el Senado el jueves por la noche fue una iniciativa impulsada por el titular del Palacio de Hacienda a partir de una de sus banderas históricas, y fue votado por el mismo Congreso que había estado paralizado por meses debido a la falta de acuerdos entre el oficialismo y los bloques opositores.

Con la ley sancionada con una velocidad e ingeniería parlamentaria que permitieron cumplir un viejo anhelo del ministro desde los tiempos en que conformó el Frente Renovador, Massa encara la recta final de la campaña para las elecciones del 22 de octubre con una inyección de confianza: la cuenta regresiva incluye dos jornadas de debate entre los cinco candidatos a presidente.

Luego de que el miércoles pasado comenzara el período en el que el oficialismo tiene vedado hacer anuncios que puedan incidir en la captación del voto, Massa comenzó a repartir su agenda entre el monitoreo cotidiano de la economía, con especial atención en el impacto de las últimas medidas adoptadas como la devolución de IVA, y las actividades proselitistas en diferentes regiones del país.

Entre sus visitas de campaña, con una impronta hiperactiva y sin descanso que le elogiaron varios dirigentes de la coalición oficial, el ministro-candidato reservó un espacio especial para para el entrenamiento frente al primer debate presidencial organizado por la Cámara Nacional Electoral, a realizarse este domingo en Santiago del Estero.

«Hay gente que define su voto en los debates», estimó Massa en una reciente entrevista por streaming, donde agregó: «Creo que hay mucha gente que lo va a mirar con la esperanza de encontrar algo que le dé un motivo para elegir a alguien».

Así reconoció las expectativas que tiene depositadas en su desempeño en el intercambio con los otros postulantes, en cuya preparación contó con la colaboración de asesores internacionales.

Además, planteó que los duelos televisivos de los candidatos a la Presidencia sirven tanto para «confirmar percepciones» en el electorado que ya definió su voto como también para «abrir ilusiones» y generar adhesiones entre los indecisos.

En cuanto al debate sobre Ganancias, Massa no asistió al Senado cuando se estaba tratando la ley que permitirá que los asalariados no paguen más ese tributo aunque en todo momento estuvo comunicado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le informaba en tiempo real cómo se desarrollaba la sesión, contaron a Télam desde el entorno del ministro.

Cinco días antes, al presentar la reedición de un libro de Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la titular del Senado lo había elogiado por sus dichos sobre la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la actualidad argentina, que Massa describe como el rol de un «síndico» en un país concursado o quebrado.

«Quiero reconocer algo muy importante al ministro de Economía, que es decirle a la sociedad la verdad sobre el FMI, gran decisión», valoró la Vicepresidenta al encabezar una charla pública con el conductor de radio y TV por streaming Pedro Rosemblat («El Cadete») titulada «De castas, herencias, derrumbes y futuro».

En esa oportunidad, la exmandataria destacó la decisión de Massa de «decirle a los argentinos y argentinas la verdad» ante los que «obligan a devaluar» ya que, insistió, «cada argentino debe saber que los precios aumentaron por la devaluación», producto de la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El día que se votó en el Senado la reforma de Ganancias, Fernández de Kirchner recibió en su despacho de la presidencia de la Cámara alta a varios líderes gremiales: estuvieron allí Pablo Moyano (Camioneros), Omar Plaini (Canillitas), Norberto Di Próspero (Personal Legislativo) y Mario ‘Paco’ Manrique (SMATA).