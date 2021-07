Servini exigió a la Cámara Electoral que se abstenga intervenir en la capacitación de autoridades de mesa

Compartir

Linkedin Print

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, envió una carta dirigida a la Cámara Nacional Electoral, en la que solicita que el órgano se abstenga de intervenir en la capacitación de las autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas.

“Mi solicitud y la firmeza en este aspecto no son caprichosas. Se basan, además de en la experiencia, en el convencimiento de que nadie mejor que el juez federal electoral -que conoce más que cualquier otra autoridad que posea un rol relevante en el proceso electoral las necesidades y particularidades de su distrito- para capacitar a las autoridades de mesa, según las características de cada sección y de cada local de comicio”, dice Servini en la misiva dirigida a Santiago Corcuera, Daniel Beas y Alberto Dalla Via.

“No pretendo hablar por mis colegas, pero sí poseo la autoridad que me da el conocimiento exhaustivo de cada una de las quince secciones de mi distrito y de cada uno de los establecimientos de votación que afecto, para afirmar vehementemente que la capacitación debe contemplar esas particularidades”, añadió.

Compartir

Linkedin Print