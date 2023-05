Shakira sigue bien acompañada: cenócon campeón de la Fórmula 1 en Miami

De acuerdo con lo que dicen testigos, estuvo en el restaurante de Cipriani con Lewis Hamilton. La cena, encuentro que para algunos se trató de una cita romántica, se dio luego de que terminara el Gran Premio F1

Luego de haber sido captada caminando cerca al actor de Hollywood Tom Cruise, Shakira fue vista por parte de la prensa compartiendo una cena con el piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Esto, es de recordar, luego de haber sido reconocida por parte de la Billboard como la mujer del año, premio que, además, tuvo la oportunidad de entregarle su colega, el también colombiano, Maluma. En redes sociales, seguidores de la barranquillera han manifestado su contento con el hecho de que la cantautora esté tranquila con la decisión de iniciar un nuevo camino, en Miami.

La colombiana, entonces, compartió con otras celebridades en el Miami Grand Prix de la Fórmula 1, el 7 de mayo que recién pasó. Momentos después, de acuerdo con lo que dicen testigos, estuvo en el restaurante de Cipriani con el deportista. La cena, encuentro que para algunos se trató de una cita romántica, se dio luego de que terminara el Gran Premio F1. Hamilton, aseguran medios de comunicación especializados, quedó en cuarta posición con 56 puntos.

Es de recordar que fue a principios de abril cuando la cantante colombiana se despidió de Barcelona a través de sus redes sociales, luego de tomar la decisión de mudarse con su dos hijos, Milán y Sasha, a Miami, en Estados Unidos. En el país norteamericano, entonces, ha sido la protagonista de buenos momentos, tanto en su vida profesional como en la personal.

Como se mencionó previamente, Billboard decidió homenajearla dándole el premio de mujer del año. En su discurso de agradecimiento, de hecho, hizo referencia a los momentos que ha atravesado en medio de las dificultades. Su divorcio, la salud de su padre y sus problemas legales con la supuesta falta de pagos de sus impuestos la mantuvieron como principal titular de la prensa internacional.

“Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”, señaló la artista.

Recientemente se conoció que, de hecho, Shakira estaría moviendo recursos legales para evitar que sus hijos compartan con la nueva pareja de Piqué. Así mismo, los niños tampoco quieren pasar tiempo con la novia de su papá. Así lo informó el paparazzi Jordi Martin: “Una condición que los menores le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella (…) Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal”, relató el comunicador.

Los hijos de la expareja conformada por la cantante y el exfutbolista, según reveló la revista ¡Hola!, los niños adelantan sus estudios en uno de los colegios más prestigiosos de Florida, en Estados Unidos: el Miami Country Day School. Estudiar allí, dice el medio citado, puede llegar a costar anualmente entre los 33 mil y 46 mil dólares por alumno. Se trata de una institución multicultural que, según su página web, tiene estudiantes de más de 40 países. La escuela ha sido nombrada “Escuela de Excelencia Blue Ribbon” y su directora es Mariandl Hufford.

Tras su llegada a Miami, y aunque se mostró agradecida con España y emocionada por la nueva vida, pocos días después dedicó un contundente mensaje a la prensa. Pidió a los periodistas respetar a sus hijos, dos menores de edad. Denunció que comunicadores los habían estado cuestionando e, incluso, siguiéndolos imprudentemente.

“Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milán y Sasha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras”, redactó al decir que hacía la solicitud desde su condición de mamá, y no de artista.

