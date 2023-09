Show de Julián Álvarez para ser la pieza clave en la remontada del Manchester City

Manchester City estaba tropezando en el London Stadium contra el West Ham. Era su primer asterisco en las estadísticas de la actual Premier League, que este fin de semana disputa la quinta fecha. El gol de James Ward-Prowse en el primer tiempo había puesto en aprietos a los de Josep Guardiola, hasta que apareció Julián Álvarez para dar una serie de aportes fundamentales que permitieron revertir el marcador.

La Araña inició la jugada que derivó en el gran gol del belga Jeremy Doku para el 1-1 al minuto del complemento y sacó una asistencia magistral cuando restaban 15 minutos para el cierre del partido que significó el 2-1 de Bernardo Silva. No fue todo, el ex River Plate volvió a aparecer con el reloj indicando ya los 86 minutos de juego: le dio una habilitación genial a Silva, quien finalmente asistió a Erling Haaland para que pueda romper el maleficio que lo persiguió en el partido y anote el 3-1 final.

Como ya es habitual en la actual temporada, Pep Guardiola ubicó al delantero argentino de 23 años como titular en esta visita a los Hammers. La ofensiva, que tuvo a Haaland como referencia, estuvo nutrida por el propio Álvarez, pero también por Phil Foden y el mencionado Doku. Si bien el surgido del Millonario no pudo celebrar su gol, tuvo también una oportunidad clara a los 52 minutos con el resultado todavía empatado: ejecutó un tiro libre que reventó el poste del arco que defendió el francés Alphonse Areola.

Con la 19 en la espalda, Álvarez ya sumó su quinta titularidad en estas cinco fechas de Premier League con un dato estadístico que marca la importancia dentro del equipo: sólo fue reemplazado en una oportunidad, en el 5-1 ante Fulham cuando ya se jugaba el tiempo de descuento. En el resto de los compromisos disputó todos los minutos.

En total, los Ciudadanos ya disputaron siete encuentros oficiales en la temporada y Julián estuvo desde el inicio en seis de ellos. Arrancó como suplente en la definición de la Supercopa de Europa ante Sevilla ya que arrastraba una molestia, pero Guardiola decidió enviarlo a la cancha a poco del final para intentar revertir el 1-1 que derivó en la definición desde los penales. Allí, el argentino marcó su disparo con una ejecución perfecta. Además de los cinco compromisos por Premier League, la otra titularidad la sumó en la derrota por penales contra el Arsenal que transformó a los Gunners en los dueños de la Community Shield.

Manchester City es el líder absoluto de la Premier League con este arranque perfecto: suma 15 puntos en cinco juegos, acumula 14 goles a favor y apenas 3 en contra. Detrás se ubican Tottenham y Liverpool con 13. Haaland es el máximo artillero del certamen con 7 gritos y Julián es uno de los principales asistidores del torneo con 3 pases gol, detrás de Mohamed Salah (Liverpool) y Pedro Neto (Wolverhampton), ambos con 4. A las estadísticas del argentino hay que sumarle, también, dos tantos en Premier (contra Fulham y Newcastle).

Tras ser suplente e ingresar en el complemento para la selección argentina en el triunfo 1-0 contra Ecuador que significó el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, Álvarez fue titular en la altura de La Paz para redondear una gran actuación en el 3-0 sobre Bolivia.

Esta semana tendrá también el inicio de un nuevo desafío: Manchester City comenzará la defensa del título en la Champions League contra el Estrella Roja de Belgrado el martes 19 de septiembre en el Etihad Stadium.

