«Si el rumbo económico se consolida, va a haber explosión de crédito en la Argentina»

El HSBC Argentina confirmó que llegó a un acuerdo para la venta de su negocio en el país a Banco Galicia. La entidad compradora ya era el banco privado más grande del país en términos de activos y, con esta compra, se transformará en el segunda más grande del país aún considerando al sector público, superando al Banco Provincia y quedando solamente por debajo del Banco Nación.

La operación, que en horas de la mañana de Buenos Aires hizo saltar más de 6% a la acción de Grupo Financiero Galicia en Wall Street, es una más de una serie de adquisiciones en el camino hacia la consolidación que está transitando el sector financiero argentino. A horas de la oficialización del acuerdo por USD 550 millones, el gerente general de Banco Galicia Fabián Kon dialogó con Infobae para explicar los motivos detrás de la decisión de adquirir al noveno banco más grande del país.

“El mercado argentino es el menos consolidado de América Latina, con más de 60 bancos, lo cual ha generado discusiones sobre consolidación desde hace mucho tiempo. Solemos resumir nuestra estrategia en tres pilares que son crecimiento, rentabilidad, experiencia del cliente. Y en ese sentido, venimos viendo oportunidades de crecimiento hace tiempo y ahora concretamos con HSBC”, dijo el ejecutivo.

Consultado respecto a la oportunidad de negocio que ven detrás de la adquisición, Kon optó por una explicación bien lineal: los bancos no logran divorciarse de lo que pasa en el país en el que operan, con lo cual la apuesta descansa en la expectativa de que las reformas que está llevando adelante Javier Milei tengan éxito.

“Si el proceso económico se consolida, con equilibrio fiscal, un tipo de cambio único y la eliminación gradual del cepo, habrá una explosión de crédito en la Argentina. El nivel de crédito es actualmente el más bajo de la historia en el país, con 6 o 7 puntos de crédito en relación al PBI cuando en Chile ronda el 90%. Hay muchas posibilidades de crecer, con crédito para vivienda, financiamiento para la compra de autos a largo plazo, a emprendedores, créditos para pymes, exportación e importación. Desde un nivel tan bajo, el potencial de crecimiento es enorme”, explicó.

—¿Entonces el éxito de la estrategia depende del éxito del Gobierno? Suena muy parecido a lo que se decía en 2015 y eso no llegó a nada.

—El sistema financiero es como el sistema circulatorio de la economía. Es totalmente dependiente. Si mirás los últimos años, ves que el principal demandante de crédito es el Estado. Todavía lo es hoy, aunque en menor medida debido al equilibrio fiscal. Ahí está la clave, si se mantiene el camino hacia el equilibrio fiscal el crédito privado es el que despega y esa es la oportunidad de negocio que vemos. ¿Por qué no pasó en 2015? Porque el equilibrio fiscal no se logró.

La expectativa de crecimiento, admite Kon, también está puesta en materia de comercio exterior. En los últimos cuatro trimestres con datos oficiales, Banco Galicia figura como el cuarto banco más grande en materia de volumen operado en comercio exterior y HSBC como el sexto, según datos del Banco Central. Si las cifras de las dos entidades se sumaran linealmente, Galicia pasaría a ser el número uno en el rubro.

“Probablemente nos convirtamos en el banco más grande del país en comercio exterior, otra de las áreas que necesita crecer si el país pretende crecer. Otra de las cosas que tiene argentina es que tiene un volumen de exportaciones e importaciones muy pequeño para su tamaño. Otra vez, si eso crece la oportunidad para nosotros es muy grande dado que la Argentina necesita abrirse al mundo”, dijo.

Las adquisiciones entre bancos suelen generar dudas y temores. La lógica detrás de la tendencia a la consolidación en el mercado financiero es de economía de escala. Servicios muy regulados y bastante comoditizados tienen un tope muy claro en cuanto a la rentabilidad que pueden arrojar. Por eso, a mayor volumen y mayor eficiencia, mejor el negocio. Por eso, los 3.100 empleados de HSBC en el país pueden temer por sus puestos de trabajo toda vez que para el comprador no resulte eficiente duplicar su estructura administrativa y de atención.

“El nivel de crédito es actualmente el más bajo de la historia en el país, con 6 o 7 puntos de crédito en relación al PBI cuando en Chile ronda el 90% (…) Desde un nivel tan bajo, el potencial de crecimiento es enorme”