“Si se suben a un remis que no tiene odómetro se deben bajar porque no está habilitado”, dijo el concejal Cáceres

El concejal Fabián Cáceres, presidente de la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante, en diálogo con el Grupo de medios TVO habló sobre el pedido de aumento en la tarifa de remises que se encuentran analizando.

“En la reunión de la comisión han sido citados los dueños de agencias de remises que han solicitado la actualización de la tarifa, vamos a escuchar cuales son los fundamentos de la petición que acercaron al Concejo Deliberante para después reunirnos nuevamente la comisión en las reuniones que vamos a tener para seguir tratando lo que es esta temática de lo que es la actividad del servicio de remises, lo vamos a tratar con total responsabilidad, no vivimos en un termo, sabemos que cualquier persona frente a esta pandemia que está azotando al mundo entero no la está pasando muy bien, tenemos que entender a los prestatarios pero también al usuario, es decir que vamos a tratar de llevar adelante el tema con total responsabilidad para después emitir dictamen”, dijo.

“Ya hemos hablado con la Subsecretaría de Transporte y Emergencia, con la Dirección de Transporte y la Dirección de Tránsito para que continúen con los controles en los distintos puntos de la ciudad controlando odómetros, el estado y la habilitación de los vehículos para que el servicio se pueda prestar con total regularidad y normalidad. También los vecinos deben saber que un vehículo que no tiene odómetro no está habilitado y los primeros defensores de nuestros derechos somos nosotros mismos, si se suben a un remis, a un taxi que no tiene odómetro se deben bajar porque no está habilitado, si siguen viaje ya están predispuestos a que les cobren de más y lo que pueden hacer también es que si están en la urgencia de viajar y continúan viaje con ese vehículo sin odómetro le toman los datos, acercan a la Dirección de Transporte y los directores ya sea de tránsito o de transporte van a hacer el trabajo que tienen que hacer que es buscar después ese vehículo en la calle porque no está habilitado”, expresó el edil ante las denuncias de vecinos de cobros excesivos por viajes.