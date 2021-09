“Si todo sigue como hasta ahora, no se volvería a fase uno”, aseguró Julián Bibolini

Compartir

Linkedin Print

Ante versiones que plantean que después de las elecciones la provincia de Formosa volvería al ASPO, el médico infectólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el doctor Julián Bibolini, indicó: “Si todo sigue como hasta ahora, no se volvería a fase uno”.

Explicó que retroceder de fase no depende de las elecciones, pero sí de la situación epidemiológica. “Si por la variante Delta en la Argentina se empieza a registrar un índice mayor de fallecidos a la primera ola, seguramente se tomarán algunas medidas para tratar de evitar más muertes”, esclareció el especialista.

Seguidamente, destacó que gracias al buen status epidemiológico, se está avanzando de manera exitosa en la vacunación. “Nos está dando tiempo y si la gran mayoría de la población está inmunizada, la situación será distinta a las olas previas donde nadie estaba inoculado”, recordó.

“Es lo que nos pasó a los formoseños, cuando ingresó el virus, muy pocas personas estaban vacunadas y éramos una población vulnerable”, señaló.

Debido a ello es que volvió a insistir en que las personas concurran a inocularse.

En este sentido, recordó que este domingo 5 se administrará la segunda dosis de Sputnik V a los residentes de Capital que hayan nacido entre los años 1966 y 1970.

“Vacúnense, sea con Sputnik o AstraZeneca, recuerden que tenemos la posibilidad de la combinación y que es muy efectiva””, aseguró.

Además, recordó que aquellas personas que no tienen ninguna dosis se pueden acercar a cualquiera de los operativos y se le aplicará la vacuna.

Internados

Respecto de los pacientes que se encuentran transitando la enfermedad, el doctor Bibolini informó que 46 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y 35 de ellos necesitan de asistencia respiratoria mecánica.

“Hace varios días mantenemos el total de contagios menor a mil y eso nos pone muy contentos”, cerró.

Compartir

Linkedin Print