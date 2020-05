Compartir

Hace unos días fui a un conocido supermercado a comprar algunas cosas y de vuelto me dieron varios 5 pesos asegurándome que todavía ellos aceptaban. A los días fui a otro super de la misma cadena y me dijeron que es mentira, que no aceptan más los 5 pesos. Al final me quedé clavada con 40 pesos. Pónganse de acuerdo en lo que hacen y dejen de estafar a la gente.