Simonet: “Los Gladiadores estamos encendiendo las naves de nuevo”

Compartir

Linkedin Print

Sebastián Simonet, central del seleccionado handball, habla sobre la preparación del equipo de cara al Mundial de Egipto y los Juegos Olímpicos.

“De a poquito estamos poniéndonos a punto físicamente porque estuvimos mucho tiempo sin poder entrenar e intentamos cuidarnos mucho con el tema de las lesiones. El cuerpo técnico nos ha llevado muy bien” cuenta Simonet, de 34 años y una de los símbolos del seleccionado nacional de handball.

“Empezamos con los entrenamientos de pesas, que hasta ahora lo veníamos haciendo en nuestras casas, y con pelota. Volver a tocar la pelota y volver a tirar a un arco es una sensación muy linda, algo que venimos esperando todos desde que volvimos al CeNARD”, explica uno de los jugadores que representó a la Argentina en Londres 2012.

Sobre la nueva rutina y sus protocolos, Simonet reconoce que es difícil: “Uno cuando llegaba al CeNARD pasaba por la puerta, y saludaba y charlaba con todos. Ahora es completamente distinto; hay que llegar cambiado, tomarse la temperatura en el ingreso, colocarte alcohol en gel, mostrar el permiso y no podemos usar las duchas. Después que terminamos de entrenar tenemos que ponernos el barbijo sí o sí y además de llevar nuestra propia agua y nuestros elementos para la desinfección. Es un protocolo muy bien armado y organizado por la gente del CeNARD”.

Con respecto a la planificación de los partidos admite que hasta enero los Gladiadores están en un período de adaptación en donde no planifican nada más que ponerse a punto. “Todavía no hablamos de lo táctico ni técnico. Va a ser una planificación muy complicada porque no sólo pasa lo que pasaba antes, que la mayor parte del equipo está jugando en el exterior, sino que ahora también hay que sumarle la problemática que ellos ya están haciendo jugando y compitiendo”.

Para Simonet, “nosotros intentaremos hacer un gran esfuerzo extra para compensar todo eso. Lo estamos haciendo y el equipo que está acá está muy concientizado de que así tiene que ser. Los Gladiadores estamos encendiendo las naves de nuevo”.

En el final, Simonet piensa a futuro: “El mejor laburo que podemos hacer es olvidarnos que en pocos meses tenemos el Mundial de Egipto. Hay que concentrarse en el día a día y dejarse llevar por los entrenadores y el cuerpo técnico que lo hacen muy bien. El objetivo tiene que ser en enero estar al 100%” concluyó.