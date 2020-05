Compartir

Es vergonzoso que el Hospital de Día del 2 de Abril no cuente con guardia médica de madrugada y uno deba trasladarse hasta el Hospital Central. Ni siquiera pueden aplicar una inyección para aliviar a los pacientes. Pongan al menos un cartel que informe que no están de madrugada así uno no pierde el tiempo yendo. Son unos caraduras.