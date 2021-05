Compartir

Linkedin Print

Queremos saber qué pasa con Anses que aún no habilita el pago del bono de 15 mil pesos en Formosa. La gente necesita ahora ese dinero, no dentro de dos meses. Den la cara y expliquen lo que pasa por favor. No nos dejan trabajar y tampoco dan la asistencia que prometen.

Compartir

Linkedin Print