Compartir

Linkedin Print

El juez Marcelo López Picabea, sobreseyó a la diputada Gabriela Neme de la causa que investigaba los hechos de su detención en la escuela “Fray Mamerto Esquiú”, cuyas imágenes tomaron notoriedad internacional durante las restricciones del gobierno formoseño por la pandemia.

La decisión se conoció en las últimas horas del lunes. La justicia sobreseyó a la diputada Gabriela Neme por los incidentes que tuvieron lugar en la vereda de la escuela Fray Mamerto Esquiú y que generó una cobertura mediática internacional sobre las medidas que adoptó el gobierno de Gildo Insfran durante la pandemia.

“Tenía unas 5 causas penales que me habían imputado y fui sobreseída; la verdad que de una forma llamativa porque yo personalmente me presenté en la causa, pedí declarar y no quisieron investigar, no querían que se investigue. No quisieron investigar y se sacaron la brasa caliente de encima y están sobreseyendo en todas las causas que son escandalosas para la prensa, para los ojos tanto locales, nacionales como internacionales”, manifestó la diputada Gabriela Neme al Grupo de Medios TVO.

“Lo que me llama la atención es que a muchos no sobreseen en algunas de las causas, porque yo tengo todavía 12 más que siguen, pero al común de la gente, al pueblo, le están llegando intimaciones por contravenciones, entonces es una doble vara. Siguen metiendo miedo y a los que somos más visibles nos sobreseen para que digan que en Formosa hay división de poderes y justicia independiente”, agregó.

Los hechos ocurridos en enero de ese año, provocaron que el propio Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, visitara Formosa para corroborar las condiciones de aislamiento en los Centros de Asistencia Sanitaria (CAS).

Respecto de la decisión del juez Picabea, la diputada expresó: “A mí me llama la atención porque Picabea es uno de los más obsecuentes con el modelo de Gildo Insfrán, es el juez que ordenó en su momento el allanamiento de Gustavo Masa por ser paciente covid y negarse a ir a un CAS, y hoy me sobresee sin querer escucharme. Hace un poco de ruido pero claramente esto es una decisión política de que empiecen a salir todos los sobreseimientos juntos, no es casual. Hay que ver cuál es la intencionalidad”.

En ese sentido, la legisladora provincial adelantó que iniciará acciones legales por lo acontecido en la vereda de esa escuela. “Creo que nos faltan el respeto como pueblo y es parte de la construcción de un relato, creo que hay que estar atentos y seguir en la lucha. Yo voy a estar siempre en acción civil por reparación para que la policía como institución se haga cargo de esa detención, de mis golpes y de lo que pasó ese 21 de enero”.

Según consta en la causa, uno de los indicados como “testigos truchos”, testificó lo ocurrido ese día. “Voy a ir al área civil que no es por la reparación en sí, sino porque creo que tiene que ser como ejemplificador para todo el pueblo formoseño, tenemos que conseguir el equilibrio y la justicia se tiene que acostumbrar, tiene que garantizar el ejercicio de los derechos. Si yo fui abusivamente detenida, golpeada y maltratada como se vieron en las imágenes, yo incluso tengo el acta notarial con el registro de la foto de los moretones que me dejaron, que se hagan cargo pero no porque yo soy diputada o soy Gabriela Neme”, continuó.

La decisión de la doctora Neme es llevar esta investigación hasta las últimas instancias judiciales. “A mi me sobresen porque es visible el abuso que han cometido igual que lo de “Pilo” Cáceres, pero si fuéramos “Juan Pérez” nos van a condenar, eso es lo que no debemos permitir, la doble vara y que acá la justicia funcione para todos por igual”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print