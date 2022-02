Compartir

La inseguridad suma un nuevo hecho, esta vez en el barrio Evita en la agencia de quiniela nº 234. Un trabajador relató al Grupo de Medios TVO, cómo un delincuente armado robó el dinero de la caja registradora en menos de dos minutos con “toda la tranquilidad del mundo”.

El hecho delictivo ocurrió en el barrio Evita, a pocas cuadras del Hospital Interdistrital del mismo nombre, cuando un hombre armado se llevó dinero de la caja registradora.

“Yo estaba cerrando y en un momento abren la puerta, le aviso al hombre que ya habíamos cerrado lo que es la quiniela y me dice con toda la tranquilidad del mundo `no, yo vengo por la plata´, se me encima y saca un arma”, contó Iván, empleado de la agencia quien luego de ver el arma hizo entrega del dinero.

El delincuente usaba un barbjio negro, tenía puesto un caso del mismo color y hasta pidió una caja para llevar el dinero. “Cuando intenta cruzar el mostrador, yo me interpongo y ahí empieza a pedir cosas para meter la plata que me estaba robando, le doy una caja, mete la plata ahí y se la lleva, incluso me dice algo más y se fue caminando como si nada”, agregó sorprendido el trabajador.

Es la primera vez que roban en dicha agencia y tanto la propietaria como los empleados ya están pensando en qué medidas adoptar para reforzar la seguridad ya que todo el hecho quedó registrado en las cámaras del local.

“Estaba solo. Al mirar las cámaras vimos que había llegado en una moto 110 cc. que la dejó al costado de la agencia y luego se fue solo; fue cosa de un segundo, no habrá durado ni 2 minutos el robo”, manifestó Iván que además describió que el arma que usó fue una “pistola negra tipo la de la policía”.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores pero fue una situación peligrosa la que vivió este joven. “Yo estoy hace poco y es la primera vez que entran a robar. Todavía no está bien definido qué vamos a hacer pero ya charlamos sobre qué metodología vamos a tomar ahora en base a esto”, concluyó el muchacho.

