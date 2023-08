Sofía Calzetti habló sobre su relación con el Kun

Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero están distanciados desde hace unas semanas, según lo expresó el exfutbolista en sus redes. En este momento, la joven está en la Argentina y planea celebrar su cumpleaños en Buenos Aires, rodeada de sus familiares y sus amigas de toda la vida.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) encontraron a Sofía saliendo de una peluquería con su vehículo, acompañada por sus amigas. En una breve entrevista, habló sobre su relación actual con el exjugador de fútbol. “Estoy tranquila con mis amigas de toda la vida”, aseguró en el comienzo de la charla sobre su presente.

“Estoy muy bien, perdón no me gusta hablar, nunca hablé en mi vida. Estoy con mi familia y mis amigas”, explicó Calzetti. Cuando el periodista le consultó sobre el Kun, ella le respondió: “Está todo bien”. Además, definió al exdeportista como “lo máximo” y señaló que es “muy simpático”. Respecto a su distanciamiento de Agüero, manifestó: “Es como todas las parejas, nos peleamos”.

Cabe recordar que Sergio fue el encargado de confirmar en sus redes sociales la separación de Sofía. Todo comenzó cuando el futbolista anunció que pronto tendría “noticias” para darles, pero dejó en claro que no se trataba de un anuncio laboral sino de un tema de índole “personal”.

