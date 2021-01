Sofía Zámolo reveló que su mamá tiene cáncer de páncreas e hígado: “Tengo el alma en pedazos”

Compartir

Linkedin Print

No son días fáciles para Sofía Zámolo. En medio del rebrote de la pandemia, reveló que su madre transita una dura enfermedad. “Ya que muchos comparten mi día a día y me preguntan, mi mamá tiene cáncer de páncreas e hígado. Y si bien tengo el alma en pedazos, rezo sin parar y les pido y agradezco sus oraciones pensando en ella, María Cristina Guerrero. Gracias por sus mensajes de amor y de aliento constante. El amor se siente”, escribió en una story de su perfil de Instagram.

En un posteo con la misma foto, la modelo se dirigió a su madre: “Fuerza Ma!!! Mi reina y mi pequeña princesa. Te amo tanto Má!!! Gracias por ser ejemplo de amor, bondad, humildad, generosidad. Gracias por darme la vida!!! Ojalá yo sea con Cali una madre como vos fuiste y sos conmigo”. Acto seguido, le llegaron cientos de comentarios de sus seguidores dándole fuerza, entre ellos, el de varios famosos como Mica Vázquez, quien le expresó: “Así va a ser Sofi no tengas dudas!”. Silvina Escudero, Mery del Cerro, Celina Rucci y Carolina Oltra fueron otras de las personalidades que se sumaron en los comentarios.

Tal fue la repercusión de su mensaje, que horas más tarde decidió grabar un video contando cómo está transitando este momento, donde se la ve visiblemente angustiada. “Bueno, no quería dejar de hacer este mensaje para agradecerles a todos por su apoyo incondicional, porque recibí muchos mensajes” Y continuó: Así como uno comparte todo lo lindo y lo bueno, me salió compartir el momento que estaba viviendo y quiero agradecer porque muchos de ustedes compartieron sus historias de momentos que están viviendo, situaciones que pasaron, experiencias y muchos también con consejos de la fe, desde el rezo que está, la fe está más fuerte que nunca y muchos mensajes de apoyo también como ir a ver al Padre Ignacio. Estoy comunicándome con la gente que trabaja con él y sus colaboradores. Y también mucho rezo y también distintos tipos de tratamientos, así que no quería dejar de agradecerlo”, expresó.

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre la modelo se convirtió en mamá por primera vez, junto a su marido, el empresario José Félix Uriburu. El encargado de dar la primicia fue Ángel de Brito, quien además aportó que la beba, de nombre California, pesó 3,490 kilos al nacer, y midió 49 centímetros. El parto fue mediante cesárea, porque la modelo no dilató.

Compartir

Linkedin Print