Sol Pérez reveló cuántas cirugías estéticas se hizo en el cuerpo

Sol Pérez es muy activa en las redes sociales y tiene una relación fluida con los más de cinco millones de usuarios que la siguen en su cuenta oficial de Instagram. Recientemente, la reconocida modelo y conductora respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores sobre diferentes temas.

“¿Te hiciste alguna cirugía o algún retoque en el cuerpo?”, le preguntó un fanático. La mediática le respondió a través de las historias de Instagram: “Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo…”. De esta manera, usó el humor para recordar aquel episodio por el que terminó en el quirófano. Pérez también aseguró que sometió a una cirugía para aumentar sus pechos.

Sus seguidores le consultaron qué rutinas lleva a cabo para estar bien físicamente. La modelo explicó que entrena desde que hace años: empezó practicando patín, una de sus máximas pasiones, en su infancia. Y manifestó que el deporte es un hábito saludable que la acompaña desde siempre y la ayuda a sentirse saludable. “No me imagino una vida sin entrenar”, remarcó Sol en la red social.

Además, uno de sus fanáticos le preguntó de dónde nació el apodo “La Sobri de Pérez”, que es el título que lleva en su cuenta de Instagram. La joven respondió: “Cuando empecé a trabajar con mi tío (el periodista Fabián Pérez) tenía 18 años y todos pensaban que era el gato de mi tío, y por eso me habían metido a trabajar. Mi tío me empezó a decir ‘sobri’ al aire y ahí me quedó ‘la sobri de Pérez’, que es mi tío”.

Luego, la ex participante del Bailando agregó: “Después empecé a laburar por mi cuenta, hacía muchos casting, en algunos me iba bien, en otros no y después le pegué con el clima. Ahí nació la chica del clima”. Finalmente, Sol habló de su lucha contra los prejuicios: “Me costó y me cuesta mucho salir de ese pensamiento. Si tenés trabajo es porque sos el gato de alguien. Lamentablemente eso existe, por eso no me gustan los gatos. De ningún tipo. Siempre esfuerzo, estudio y dedicación”.

Ahora, la conductora del Canal 26 se encuentra aislada porque tiene coronavirus. Ella se enteró que tenía el virus al realizarse un hisopado cuando regresaba de unas vacaciones en la Costa Atlántica con su pareja, Guido Mazzoni. Está bien de salud y muy pronto podrá retomar sus compromisos laborales.

Antes de saber que tenía el virus, ella tuvo contacto con otros famosos. Y aunque en Telefe afirmaron que “Sol Peréz no es una participante anunciada” por el canal, lo cierto es que estuvo presente en una serie de actividades vinculadas a Masterchef Celebrity 2, que se están realizando en grupos reducidos -como si fueran burbujas sanitarias- para evitar la propagación del virus.

