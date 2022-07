Solano: «El PO genera preocupación porque es un movimiento que no controla el peronismo»

Compartir

Gabriel Solano, legislador porteño y dirigente nacional del Partido Obrero, encabezó ayer a la tarde una charla por un movimiento popular con banderas socialistas; fue en el salón de la organización sita en calle Girola 3245 del barrio San Isidro. Durante el encuentro, además de explicar la lucha que se lleva adelante a nivel nacional indicó que «el Partido Obrero genera preocupación en el gobierno porque es un movimiento que no lo controla el peronismo».

Solano, quien es la primera vez que visita nuestra provincia, indicó que en este momento el Partido Obrero está haciendo un gran esfuerzo en el país y que «estamos a la cabeza de la lucha por los reclamos populares en la Argentina; estamos enfrentando el ajuste que está en marcha, a tal punto de preocupar al gobierno, a la oposición trucha y a los burócratas nacionales que son cómplices».

Seguidamente comentó que el encuentro de ayer se da en el marco de la consigna que salió del Congreso del Partido, semanas atrás, donde «votamos bajo la consigna de luchar para poner en pie en Argentina un movimiento popular con banderas socialistas».

Agregó además que tras las movilizaciones de organizaciones sociales salió a la luz la preocupación por parte del gobierno porque ahora «aparece» un movimiento popular que no controla el peronismo, sino que está por fuera y lo enfrenta con lucha, acampes y piquetes. «Eso preocupa porque ellos quieren al peronismo para controlar a los sectores populares y poder aplicarles el ajuste, quitarles derechos, empobrecerlos, pagar salarios miseria, aplicar reformas laborales, jubilatorias, ahora aparece otro sector político identificado con la Izquierda y que tiene a la cabeza al Polo Obrero y al Partido Obrero que se organiza de manera independiente», lanzó.

Denunció en este sentido que se quiere cortar el hecho de que haya banderas socialistas en los acampes. «Estamos creciendo. Desde hace muchos años se está desarrollando un sector político que tiene un peso y que desafía a los punteros peronistas en los barrios. Nuestra estrategia política es la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados», insistió.

Seguidamente, Solano reconoció que es tan fuerte el ajuste que está en marcha que organizaciones que están dentro del gobierno están sufriendo impacto de lo que pasa y eso los «obliga» a «hacer algo». «El problema social lo tienen todos los laburantes, quienes están con nosotros salen a luchar contra eso, quienes están con esas organizaciones empiezan a presionar para hacer algo», dijo.

«Estamos protagonizando un hecho de importancia política nacional. Se está planteando una lucha y tenemos que empujar, si bien somos bastantes en el país no somos suficientes, tenemos que avanzar mucho más», consideró finalmente el dirigente nacional del PO que hoy tendrá una intervención en una movida a realizarse en Peatonal y 25 de Mayo después de las 11 horas.

