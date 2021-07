Soledad Fandiño oficializó en vivo su relación con Lucas Langelotti: “Es mi novio”

Compartir

Linkedin Print

La conductora de “Es por ahí” blanqueó su romance empresario del rubro de las joyas, luego de unas imágenes que se mostraron en el ciclo de América.

Este fin de semana, Soledad Fandiño fue sorprendida por algunos fotógrafos junto a su flamante novio, Lucas Langelotti, en medio de una romántica salida. Hasta hoy, tanto la conductora de América como su enamorado decidieron mantener su romance lejos de las cámaras. Por eso, ambos no habían subieron todavía ninguna foto juntos en sus redes sociales.

Pero este lunes, la conductora de Es por ahí no pudo ocultar que su compañero Guido Záffora le preguntará detalles de lo que se vio en imágenes, respecto de su relación con el empresario del rubro de las joyas. “Lucas es mi novio”, disparó, entre risas, Fandiño. “Era viernes a la noche, teníamos hambre y fuimos a comer. ¿Qué comimos? Comimos de todo”, continuó.

La llegada de ambos al restó se dio por separado, quizás para engañar a la prensa, pero Soledad se sinceró: “La realidad es que había que ocupar la mesa, yo podía llegar antes y llegué antes. Me anclé en la mesa y dije ‘esta mesa es mía’”, pero además sostuvo que este noviazgo no es para nada reciente. “Salieron ahora estas fotos, pero hay una foto nuestra de hace meses de microteatro con 20 fotógrafos adelante”.

Cabe señalar que Fandiño estuvo varios años en pareja con René Pérez, conocido como Residente, con quien tuvieron su hijo Milo. Se separaron en 2017 y desde entonces la actriz no se ha mostrado con nadie.

Recordemos que días atrás, Soledad Fandiño recibió una pregunta que no le gustó y protagonizó un tenso cruce con un panelista. Todo sucedió cuando el periodista Guido Záffora le hiciera una pregunta a la actriz sobre la relación que mantiene con sus ex parejas. “¿Vos querés saber mi relación con qué ex?”, lo cruzó en un momento de mucha incomodidad.

Todo se inició cuando Chantal Abad, cocinera del ciclo, entró en detalles sobre un tema que había comentado sobre su infidelidad. “Fui infiel hasta que que tuve un encuentro conmigo misma y me di cuenta de que, por inconciencia o impunidad, había causado mucho daño. Hoy quiero estar con una sola persona”, contó.

Estas declaraciones sonaron con intensidad y fue consultada de si se arrepentía de haberlas dicho, pero la cocinera dijo que no y explicó que hoy es muy amiga de sus ex parejas. Si hasta contó algo que llamó la atención. “En un momento conviví con mi ex y con su novia”, señaló ante la sorpresa de sus compañeros.

Más adelante contó que no volvería a engañar a nadie: “Por lo que me pasa y por cómo elijo vivir mi vida, siento que si hoy fuera infiel estaría traicionándome mucho más a mí que a la otra persona”.

Zaffora utilizó ese momento para lanzarle una pregunta a su compañera. “Vos Sole ¿te identificás con Chantal?”. Con algo de humor y cintura, la actriz lo gambeteó: “La invitada es ella. ¡No, mi amor, no sos Luis Novaresio! Que venga Novaresio”.

“A mí contéstame que soy tu amigo. ¿Te identificás con eso de la relación de amistad con tus ex?”, repreguntó el panelista. Pero nuevamente ella lo frenó visiblemente incómoda: “¿Qué? ¿De qué habla? ¡Mirá qué linda sorpresa, Guido! ¿Vos querés saber mi relación con qué ex? ¿Con alguno en particular?”.

“Tengo buena onda, en general, con la gente. Después hay algunos que no volvés a ver más. De hecho, pasaron muchos años y no es que yo hablo con mi primer novio, pero tenemos amigos en común y le deseo lo mejor.

Compartir

Linkedin Print