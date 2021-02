Solís: “Vamos a seguir luchando por la salud, la vida y la integridad de los formoseños”

Compartir

El vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Solís, subrayó que “desde el primer día defendemos la salud, la vida y la integridad de los formoseños”, marcando que “la decisión del gobernador Gildo Insfrán es la correcta y el tiempo nos va a dar la razón”.

Rrecordó que “en marzo del año pasado, cuando comenzó esta pandemia, el gobernador Insfrán lo primero que dijo fue que en Formosa se iban a defender la vida, la salud y la integridad de cada uno de los formoseños”.

Merced a que “siempre se ha fortalecido el sistema sanitario, educativo y de infraestructura provincial”, subrayó que “se trabajó para intentar, con todos los esfuerzos y las herramientas que tiene disponibles el Gobierno provincial, contener a la población y aprender de esta situación difícil”.

“Algunos dicen que se cometen errores, pero esto puede ser así cuando se sabe algo sobre determinada situación y hay equivocaciones por impericia u otra cuestión –esgrimió-. Pero en el contexto específico de una pandemia, nadie sabía qué tenía que hacer. El mundo entero aún está aprendiendo”.

En ese sentido, enfatizó que “la provincia entiende que las medidas que se tomaron hasta el día de hoy fueron para defender lo que se planteó el primer día: la salud, la vida y la integridad de cada uno de los formoseños”.

Juventud

A su vez, el presidente nato de la Legislatura puso de resalto el compromiso de los jóvenes formoseños en la lucha contra el coronavirus. “A veces se quiere estigmatizar a la juventud, diciendo que no comprende la situación o no le da la relevancia necesaria, pero creo que la inmensa mayoría entiende que es un contexto difícil”, afirmó.

“El compromiso que tienen los jóvenes formoseños es altísimo porque comprenden que el bien sagrado para nosotros es la vida”, destacó, lamentando que “hay diez familias formoseñas donde falta alguien”.

Planteó que “cuando se mira el contexto regional, nacional y mundial, son miles y miles de familias donde faltan personas que fallecieron por el COVID-19”, marcando que “en Formosa esta situación nos duele y afecta, pero ratifica también el compromiso de los jóvenes, ya que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó su fallo los voluntarios por la salud y la vida salieron a militar y ayudar en toda la provincia”.

Esfuerzos

“Una de las imágenes que más me impactó en este tiempo fue cuando mostraban que en muchos lugares, algunos no muy lejanos a nuestra provincia, acondicionaban los cementerios y empezaban a preparar las tumbas para las personas que iban falleciendo”, aseveró a esta Agencia.

Acentuó que “en Formosa se decidió hacer el mayor esfuerzo en toda la historia de la provincia para fortalecer los más de 162 centros de salud, los más de 37 hospitales, los diez nosocomios distritales, el Hospital de Alta Complejidad, el Interdistrital, que es único en la región monovalente para la atención del COVID, y también para equipar los más de 166 establecimientos educativos que funcionan como Centros de Alojamiento Preventivo (CAP) y los Centros de Atención Sanitaria (CAS)”.

En esa línea, recalcó que “vamos a seguir dando pelea y luchando por la salud, la vida y la integridad de los formoseños, no nos vamos a rendir porque sabemos que este es el camino correcto”.

Del mismo modo, significó que “estamos convencidos de que la decisión del gobernador Insfrán es la correcta y el tiempo nos va a dar la razón”.

“Estos resultados epidemiológicos y sanitarios que tiene hoy la provincia no son obra de la casualidad, sino es fruto del esfuerzo inmenso que vienen realizando el pueblo y el Gobierno de Formosa”, aseveró.

Año electoral

Asimismo, el vicegobernador Solís aludió al plano político, recordando que ya el gobernador Insfrán dejó en claro que no le importaba perder una elección con tal de salvar la vida de un formoseño.

“Estamos en un año electoral y la oposición intenta juntar votos con esto. Ellos hablan desde la política electoral y en esta pandemia mundial el Gobernador y todo el equipo de Gobierno responden con medidas sanitarias. Los resultados así lo demuestran”, remarcó.

Reprochó que los dirigentes opositores “tengan como único fin lo electoral”, mientras que “Formosa busca salvar vidas”.

“¿Se piensan que somos felices tomando medidas que entendemos no son del ánimo de la gente?”, planteó, poniendo de relieve que “el pueblo entiende que son necesarias para cuidar la vida de todos y todas”.

Lo mediático

Respecto de los casos puntuales que generaron revuelo en medios nacionales, el doctor Solís dijo a AGENFOR que “fueron utilizados para causar un perjuicio en la imagen de los formoseños y las formoseñas”, haciendo notar que “hay 19.500 personas que pasaron por los Centros de Alojamiento Preventivo en la provincia”.

“Si los medios nacionales muestran tres, cinco o diez casos donde a lo mejor la situación para esas personas no fue cómoda, también sería bueno que hablen sobre alguno de los 19.500 casos que pasaron por esos CAP y no hubo ningún inconveniente”, expuso.

Finalmente, el vicegobernador hizo hincapié en que “el mundo no esperaba que llegue la pandemia y no sabe cuándo se va a ir. Tampoco qué consecuencias dejará. En ese contexto tenemos que decir que los resultados de la provincia para nosotros no son perfectos porque hay diez familias formoseñas a las que hoy les falta un ser querido”.

“Sí son óptimos y correctos, ya que en comparación con otros lugares las medidas demuestran que Formosa tiene la menor tasa de infección, mortalidad y letalidad, lo cual indica que todo el trabajo que viene realizando el Gobierno provincial con el acompañamiento del pueblo y el inmenso esfuerzo del personal de salud y las fuerzas de seguridad ha sido acompañado por una inversión que lleva muchos años”, concluyó.

