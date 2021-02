“Todavía falta definir el momento y la oportunidad para la visita de los diputados nacionales a Formosa”

Compartir

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) solicitó al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para que se constituya una comitiva de legisladores que integren las Comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión para que viajen a Formosa. El objetivo es corroborar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que estaría cometiendo en la provincia en el marco de las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia.

En este marco, el diputado Nacional Mario Arce en comunicación con el Grupo de Medios TVO aseguró que realizarán la visita pero que todavía están definiendo una agenda. “Están viendo la fecha y la necesidad e importancia de la visita, donde la Cámara de Diputados a través de la Comisiones de libertad de expresión y de Derechos Humanos ya se encuentran trabajando”, dijo.

“Mantuvimos una reunión con los integrantes de la comisión que son de Juntos por el Cambio y referentes de la provincia de Formosa analizando y estudiando se fue avanzando con distintas acciones y una de ellas era la necesidad de que puedan estar en nuestra provincia”, expresó el Diputado nacional.

Asimismo contó que “se están poniendo en contacto con distintas personas para tomar testimonios, así como también tratar de tener una integridad de la situación de Formosa, cosa que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, no lo realizó cuando estuvo en la provincia”.

“Es lamentable que un Secretario de Derecho Humano haya perdido una oportunidad teniendo presente las denuncias concretas que están presentadas en la Justicia Federal, porque decir que hubo algunas quejas es faltar el respecto a los formoseños que fueron violados sus derechos”, puntualizó y sostuvo que “estas denuncias que se realizaron ante la justicia fueron para tratar de poner un límite a los abusos del poder”.

Al consultarle por qué no participó de la reunión de Horacio Pietragalla Corti, con la oposición quienes le acercó las denuncias por violaciones a los derechos humanos ocurridas en los centros de aislamiento, expuso: “particularmente no participé de la reunión que hizo el Secretario de Derechos Humanos con los diputados y concejales de la oposición porque las expectativas eran nulas más allá que también no me pareció la forma adecuada. Este fue un pedido que hicieron los diputados provinciales y me pareció bien y acompaño que participen y se planteé la situación y hagan llegar las denuncias de los distintos casos que ocurren en la provincia de Formosa, pero conociéndolo desde el Congreso de la Nación de Pietragalla no puedo esperar mucho”.

“La reunión me pareció poco serio por la forma en la que se dio, y después en la conferencia de prensa que dio Pietragalla con sus expresiones terminamos de confirmar todas las dudas que uno tiene o porque uno no espera nada del Secretario de Derecho Humano, y esto quedó claro con sus declaraciones, es decir, tuvo que pasar unas horas para que diga que en Formosa no hay violación sistemática de Derecho Humano, como si fuera que las violaciones que no son sistemática no son atendidos por un Secretario de Derechos Humano. Esto nos da poca expectativa de que pueda haber un dictamen acuerdo a la realidad y a lo que realmente necesitan los que fueron víctimas de esta medida sanitaria que tomó el Gobierno provincial”, aseguró Arce.

Sobre la comitiva de diputados de Juntos por el Cambio que vendrá a Formosa por las denuncias de violación de derechos humanos, indicó que “es importante que los diputados nacionales visiten la provincia, porque como diputados de la Nación hay una actividad esencial y así como salió el Gobernador de la provincia o como ingresaron diferentes funcionarios nacionales sin realizar la cuarentena, de la misma manera pueden ingresar porque están cumpliendo una función”.

“Se está trabajando en una agenda para tomar los testimonios, hablar con las personas que quieran trasmitir a los diputados lo que les sucedió y después se vuelca al Congreso de la Nación todo lo que tenga que ver con las distintas denuncias así como también hechos o casos que ocurrieron o que están ocurriendo en la provincia”, informó.

Por último, el Diputado nacional al referirse a las declaraciones de Pietragalla quien manifestó que existe violencia institucional y apuntó a la Policía de la provincial, por las detención de las concejales y el enfrentamiento con las comunidades originarias, “acá se cuestiona el exceso o la acción policial en el cual con estos dichos terminó reconociendo que la fuerza de seguridad de la provincia no está a la altura de las circunstancias para atender esta situación, es por esto que firmó un convenio con el Gobernador Insfrán para capacitar a la Policía, él dijo muy claro que es una policía muy dura, reconociendo que en estas décadas de Gobierno no está en condiciones o a la altura para reconocer una situación en un sistema democrático principalmente respetando el derecho de los ciudadanos”.

