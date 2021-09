Sorpresivo rumor de romance entre Jazmín Stuart y Nicolás García, actor de La 1-5/18

Compartir

Maite Peñoñori anunció en LAM el sorpresivo romance de Jazmín Stuart y Nicolás García Hume, ambos artistas que habían trabajado juntos en el pasado y recientemente habría nacido el amor.

«Voy a contar el romance. Ella tuvo un matrimonio de 15 años, pero está separada. Ella es Jazmín Stuart. Se separó a fines del 2019, en buenos términos y tiene muy buena relación con su ex por su hijo», comenzó diciendo la panelista de LAM.

Luego, dejó de lado el misterio y dio detalles precisos de la cita: «Jazmín está saliendo con Nicolás García Hume, figura de La 1-5/18. Es el paraguayo que también la rompió en la serie El Reino. Están iniciando una relación».

«Estuvieron en un bodegón. Él comió bife de chorizo y tomaron vino tinto. Pagó él y dejaron 200 pesos de propina. No es la primera cita. Ellos se conocen porque compartieron una película en 2016», puntualizó Maite, con lujo de detalles.

Y agregó: «Una fan se acercó a pedirles una foto y Jazmín se escabulló. Él se sacó la foto muy amablemente. Estaban en modo pareja. Estaban solos. No había amigos. Se abrazaron y estaban acarameladitos».

A fines de 2019, Jazmín Stuart se separó del chef Mauricio Masajnik, padre de su hijo Manuel, con quien estuvo en pareja durante 15 años.

