Supercopa de España: El Atlético Madrid dio vuelta un partido increíble y eliminó al Barcelona

El partido inició con el equipo de Ernesto Valverde decidido a adueñarse del balón y generar las situaciones a partir de la tenencia. Sin embargo, con Messi más retrasado, incluso por momentos jugando detrás de Arturo Vidal, al azulgrana le costó acercarse al arco rival. Por su parte, el conjunto conducido por Simeone se dedicó a esperar y a apostar por un contragolpe, sin embargo la recuperación en el mediocampo fue prácticamente nula, por lo que el inicio de un posible contraataque dependía directamente del error de los catalanes.

Las mejores chances las tuvo el Barcelona cuando Messi se tiró por los costados. Por izquierda se juntó con Jordi Alba y pudo rematar por primera vez al arco, aunque Oblak tapó su disparo. Luego, por derecha pudo desbordar, pero sus intentos no prosperaron.

El Atlético Madrid tuvo su primera situación en la media hora de partido, cuando el mexicano Herrera de pelota parada hizo lucir a Neto, el arquero brasileño que reemplazó a Ter Stegen. Pero el Colchonero parecía conforme con su postura de esperar y retrasarse en el campo, por lo que, gracias a una nueva intervención de Oblak para ahogarle el grito a Griezmann, el primer tiempo terminó sin goles.

El complemento arrancó de la mejor manera para los aficionados, porque llegaron los goles. A los 20 segundos, tras una pérdida de Arturo Vidal, Correa asistió a Koke y éste definió a un costado cuando quedó mano a mano con Neto para desatar la euforia del Aleti. Simeone no sabía que ese tanto abriría la puerta al show del Barcelona.

Seis minutos más tarde, apareció Messi para igualar las acciones. Luis Suárez bajó un centro para que el argentino llegue de frente y éste, luego de trabar y ganar el balón en el área, sacudió de derecha al primer palo para establecer el 1 a 1. El argentino festejó también el 2 a 1, luego de una gran jugada individual, pero el VAR lo anuló por una supuesta mano.

Antes de los 20 minutos del segundo tiempo, el Barcelona pudo ponerse en ventaja. Un centro a la carrera de Jordi Alba dejó a Luis Suárez libre en el área para cabecear, pero Oblak rechazó el balón. El rebote cayó en la frente de Griezmann quien sin dificultados empujó la pelota a gol y no lo gritó por su pasado en el cuadro madrileño.

El VAR volvió a actuar para anularle un gol a los de Valverde a los 25 minutos, cuando Messi levantó un centro para Vidal y éste bajó el esférico para que Piqué convierta. La tecnología advirtió que el mediocampista chileno estaba apenas por delante de la línea del último defensor del Atlético cuando el argentino ejecutó el tiro libre y todo quedó en la nada.

Cuando todo parecía liquidado, Sergio Busquets perdió una pelota en salida, Morata aprovechó y filtró rápido para que Vitolo escape mano a mano y sea derribado por Neto en el área. El árbitro no dudó y cobró penal que Morata cambió por gol cuando aún restaban 10 minutos para el final. Dos minutos más tarde, Piqué tocó la pelota con la mano en el área pero el VAR, de manera poco comprensible, consideró que no era penal.

Sobre el final llegó la justicia para los de Simeone que a pesar de haber jugado un mal partido, se encontraron con el triunfo. Ángel Correa escapó mano a mano tras un desorden inusual en la defensa del Barcelona, y definió para el 3 a 2, ante una floja respuesta del arquero Neto.

Así, el Atlético Madrid se llevó un triunfo extraordinario en Yeda, Arabia Saudita, y jugará la final del certamen ante el Real Madrid el domingo. Lo curioso es que la Supercopa de España fue históricamente disputada entre el ganador de La Liga y el de la Copa del Rey, en la primera edición con cambio de formato, ninguno de los dos ganadores pudo llegar a la final.

POSIBLES FORMACIONES:

Barcelona: Neto; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Arturo Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann. Entrenador: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Thomas, Herrera, Saúl; Joao Félix y Morata. Entrenador: Diego Simeone (ARG)

TV: DIRECTV SPORTS / 1610

ESTADIO: King Abdullah Sports City