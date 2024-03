SVNS 2024: Los Pumas 7’s buscarán seguir brillando en Los Ángeles

La vertiginosa dinámica del Circuito Mundial no permite licencias, y aún con la efervescencia del tricampeonato logrado en Vancouver, Los Pumas 7’s se aprontan para continuar con la secuencia de compromisos en el SVNS 2024.

La vuelta a la ciudad de Los Ángeles también representa algo especial para el seleccionado nacional, y justo en esta fecha, porque se acaban de cumplir dos décadas de la gesta del 15 de febrero de 2004, cuando al vencer por primera vez a Nueva Zelanda (21-12) en la final, el combinado argentino conquistó su primera medalla de Oro.

En la memorable campaña de 2004, el seleccionado que conducían Hernán Rouco Oliva y Pedro Baraldi, terminó en el tercer lugar del ranking y se coronó de manera invicta en Los Ángeles al dejar en el camino a Chile (31-10), Kenia (19-0), Fiji (33-5), Francia (17-0), Samoa (en semifinales por 17-12) y Nueva Zelanda (21-12).

Los tres tries en la final con los neozelandeses los apoyaron Francisco Bosch, Santiago Sanz y Lucio López Fleming, mientras que Andrés Romagnoli aportó las tres conversiones. El resto de ese plantel campeón lo conformaron Francisco Leonelli (capitán), Matías Albina, Juan Martín Fernández Lobbe, Juan M. Berberián, Juan Ignacio Gauthier, Pablo y Santiago Gómez Cora, y Federico Martín Aramburú.

De las 25 finales que Los Pumas 7’s alcanzaron en la historia del SVNS, tres de ellas se alcanzaron en Los Ángeles y el rival siempre fue Nueva Zelanda. En estos tres encuentros decisivos con los All Blacks, el seleccionado argentino cosechó una victoria y dos derrotas: en 2004 ganó por 21-1; en 2005 perdió por 34-5 y en 2023 fue superado por 22-12.

En esta ocasión, Los Pumas 7’s actuarán en la Zona A del Seven de Los Ángeles con España, Sudáfrica e Irlanda (escolta en el ranking junto con los fijianos); en el caso de terminar en el primer lugar, en los cuartos de final se cruzarán con el segundo mejor tercero, y si quedan en el segundo puesto, se enfrentarán con el primer clasificado de la Zona C, en la que se medirán Francia, Fiji, Gran Bretaña y Canadá.

El programa de compromisos de Los Pumas 7’s en la etapa clasificatoria del Seven de Los Ángeles es:

Sábado 2 de

marzo – Zona A

Argentina vs España (a la 01:00 hs. de de Argentina)

Argentina vs Sudáfrica (a las 15:36 hs. de Argentina)

Argentina vs Irlanda (a las 20:06 hs. de Argentina) El plantel argentino que actuará en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles lo integran: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Gastón Revol, Germán Schulz, Matías Osadczuk, Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgró, Agustín Fraga, Luciano González, Joaquín Pellandini, Tobías Wade, Tomás Elizalde y Santiago Vera Feld.

El ranking

Disputadas cuatro etapas, el ranking del SVNS 2024 quedó de la siguiente manera (los ocho primeros accederán a la Gran Final de Madrid):

Argentina: 78 puntos

Irlanda: 54 puntos

Fiji: 54 puntos

Nueva Zelanda: 50 puntos

Australia: 47 puntos

Sudáfrica: 46 puntos

Francia: 36 puntos

Estados Unidos: 30 puntos

Samoa: 20 puntos

Gran Bretaña: 17 puntos

España: 13 puntos

Canadá: 11 puntos