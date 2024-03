ACLAV presentó los cuartos de final que se jugarán en Zárate

Se realizó una conferencia de prensa en conjunto con las autoridades del Municipio de Zárate y el responsable del Espacio DAM, donde se disputarán los Playoffs de la LVA RUS 2023/2024 desde el 7 al 11 de marzo.

En el anuncio estuvieron presentes Jorge Vivas, presidente de ACLAV; Marcelo Matkin, Intendente de Zárate; la Subsecretaria de Deportes del Municipio, Stefanía Rodriguez Schatz; el Director General de Deporte, Diego Marquine, y el responsable del Espacio DAM, Guillermo Di Batista.

Guillermo Di Battista afirmó: “Es un gusto presentar la llegada del vóleibol de alto rendimiento a Zárate y es un orgullo poder traer eventos deportivos de este nivel. Nos pone muy contentos darle apertura al Espacio DAM”.

A su vez, Jorge Vivas comentó: “Nosotros jugamos en un formato que se llama Tour y es un orgullo para la Liga tener la posibilidad de compartir con Zárate este evento. Estamos contentos de poder venir aquí a disputar esta fase de nuestro torneo y esperamos que sirva para que nuestro deporte crezca y se desarrolle aún más en la ciudad”.

Por su parte, Rodríguez Schatz expresó: “Será para nosotros una linda oportunidad para fomentar el vóley y nuestras escuelas deportivas. La idea es abrir dos de este deporte y vamos a trabajar junto con los clubes que tienen vóley para que participen del evento”.

Los cruces

de cuartos

de final serán:

(1) Ciudad vs Boca (8)

(2) UPCN vs San Lorenzo (7)

(3) Policial vs Defensores de Banfield (6)

(4) Monteros vs River (5)

Las series entre el 1° vs 8° y la del 2° vs 7° se jugarán el jueves 7, sábado 9 y domingo 10 (en el caso que haya tercer partido).

Las series entre el 3° vs 6° y la del 4° vs 5° se jugarán el viernes 8, domingo 10 y lunes 11 (en el caso que haya tercer partido).

Las entradas estarán a la venta vía web y una boletería en el estadio. El ticket permitirá ver los partidos que se jueguen durante el día.