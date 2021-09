Tabarez: “La idea es trabajar desde una defensa muy agresiva para asfixiar a los rivales”

Compartir

La Unión de Formosa encarará el Super 20 con el ambicioso plan de la reconstrucción. Eduardo Japez será el encargado de llevar adelante el desafío de empezar de cero. Ubicado en la Conferencia Norte, ‘La U’ hará su presentación hoy cuando enfrente a Atenas de Córdoba.

El conjunto formoseño hizo borrón y cuenta nueva. Presentará una plantilla que pone a la expectativa el debut de un equipo que quiere pisar fuerte pensando a futuro. Nicolás Ferreyra; Jonathan Maldonado; Lucas Arn; Patricio Tabarez; Fermín Thygesen; Fernando Podestá; Chaz Crawford; Franco Vieta y Zac Cuthbertson. Los nombres que llevarán adelante el cambio interno de La Unión.

Patricio Tabarez, dialogó con Línea de Tres previo al comienzo del primer certamen de la temporada. El alero de 30 años y 1,90mts de altura, llegó como segunda ficha de mayores, luego de finalizar la competencia con Regatas Corrientes.

En el ‘Fantasma’ correntino, disputó un total de 35 partidos en la última Liga Nacional. Allí, promedió 9,7 en puntos, 4,6 en rebotes y 2,1 en asistencia, en un total de 24,5 minutos en cancha.

El alero, comentó como fue su preparación post temporada: «Al receso lo aproveché para entrenar al máximo. Tuve un paso por el Federal en el club de mi barrio, Derqui. Apenas terminé de jugar con ellos, me puse a entrenar muy duro para estar al 100% físicamente».

Además destacó: «Hice hincapié en todo lo relacionado a fundamentos. En la temporada pasada con Regatas, fue un déficit que me acompañó hasta el final. Por no prepararla bien. Durante el 2021, esa falta de preparación me pasó factura. Así que lo aproveché mucho para sumar un par de kilos y estar bien físicamente».

El conjunto formoseño afrontará el Súper 20 con nueva plantilla y entrenador. Tabarez hizo referencia a esto: «Estoy muy contento de que ‘Chiche’ me haya sumado a este proyecto. Más que nada porque veo al club queriendo encarar una nueva identidad, renovando todo el equipo. Esperemos que el proyecto se encarrile rápido y lo llevemos lo más arriba posible».

Y complementó: «Mostrar una identidad creo que va a hacer lo más importante y es lo más difícil de conseguir para cualquier equipo. Tenemos que tratar de que se note en la cancha de que está jugando La Unión de Formosa».

Sobre las expectativas, señaló: «Cuando llego a un equipo totalmente nuevo, donde ninguno se conoce, me pone las expectativas lo más altas posibles. Siento que estamos para todo, ser campeón. Pero la realidad nos la va a ir dando la competencia».

«Hasta que no tengamos a un equipo enfrente y podamos ver para que estamos, creo que es muy difícil plantear un equipo nuevo. Va a ser una construcción de partido a partido. La realidad de lo que podamos llegar a dar lo va a demostrar el camino que recorramos. No sólo dentro del Súper 20, sino de La Liga en sí», afirmó.

En relación a su llega a la institución, dijo: «Hablé con ‘Chiche’ y me contó el equipo que tenía planeado en su cabeza. Por suerte se dieron todas las contrataciones. Era el equipo que me esperaba conformar y ver en la cancha».

«Creo que tenemos una dinámica muy importante. Vamos a poder jugar a transiciones fuertes. Durante los entrenamientos veo que estamos plasmando una idea y una identidad que es difícil de conseguir en el corto plazo», explicó.

«La idea que nos está tratando de imponer, es trabajar desde una defensa muy agresiva para asfixiar a los rivales y que desde ahí seamos un equipo rápido. El otro camino es que si no tenemos opciones limpias, pasemos a un juego estático buscando la mejor opción de tiro», cerró.

