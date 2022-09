Talleres dio el golpe en el Monumental: venció 1-0 a River Plate sobre la hora y lo complicó

Compartir

Tras el triunfo y el liderazgo provisorio de Boca Juniors ante Godoy Cruz en Mendoza, River Plate se jugó una de sus últimas cartas para seguir prendido en la pelea por el título. Sin embargo, se topó con un duro Talleres de Córdoba, que lo venció sobre la hora con un golazo de Diego Ortegoza y prácticamente que lo alejó de toda lucha.

El Millonario se mantiene a siete unidades de la cima, con seis fechas por delante y otros cuatro equipos arriba además del Xeneize. La diferencia se puede estirar aún más si Atlético Tucumán le gana este domingo a Estudiantes de La Plata, ya que el Decano alcanzaría nuevamente la cima con 41. El árbitro fue Facundo Tello y televisó TNT Sports.

River Plate y Talleres de Córdoba protagonizaron un entretenido primer tiempo, aunque en materia de llegadas las mismas escasearon. Al Millonario le costó imponer su juego y dominio habitual y la T abusó de los disparos de media distancia. Sin embargo, ambos pudieron anotarse con algún tanto, pero la falta de precisión en la definición les jugó una mala pasada.

El elenco de Marcelo Gallardo, quien dispuso de Borja como delantero, junto con Solari y Barco acompañando, no tuvo la presión necesaria para ahogar al rival, que encontró en el juego aéreo profundo la mejor fórmula para lastimar al Millonario. Sobre todo por el lado de Héctor David Martínez, quien se paró como lateral por la izquierda. En ese lugar sobresalió el colombiano Valoyes con sus típicas gambetas, y también Pizzini, quien probó en reiteradas ocasiones desde lejos.

Salvo por el momento de falta de coordinación entre Rafael Pérez y Enzo Díaz, que por poco no terminaron a las piñas. Sí, los propios compañeros de la defensa de la T tuvieron que ser separados por el árbitro Facundo Tello para que la situación no pasara a mayores.

Como se dijo, Fancisco Pizzini fue el que más intentó de media distancia con remates desde la medialuna y el vértice del área grande. Valoyes se anotó con una chance muy clara a los 28, pero definió muy mal debajo del arco y Catalán casi convierte tras el córner, pero se encontró con un muy bien ubicado Centurión para embolsar.

Al promediar la etapa, el dominio de la pelota era parejo. River Plate llevó peligro con Pablo Solari por la derecha, pero resolvió mal en dos situaciones que pudieron ser muy claras. un centro fue bastante bueno para que Miguel Borja cabeceara solo a las manos del arquero Herrera. Además, Simón también buscó de media distancia, pero alto.

En el complemento, Talleres no cambió la tónica de su búsqueda y complicó a River Plate. Barco tuvo su chance a los cuatro minutos, pero dio la sensación de que el Millonario nunca se sintió cómodo en el partido. Luego de una acción polémica que protestó todo el equipo visitante, por un codazo de Milton Casco a Enzo Díaz que Facundo Tello amonestó, la más clara hasta el momento fue a los 14 con una excelente jugada colectiva de la T que tuvo toques de primera, cabezazo hacia atrás y taco entre Valoyes, Villagra y Garro, quien definió de puntín, para que el arquero Centurión enviara de manera espectacular con un manotazo al córner.

Gallardo buscó con el ingreso de Quintero por Barco mayor poder ofensivo, pero no lo logró. Valoyes volvió a tener una chance que el arquero Centurión le negó. El Muñeco mandó a la cancha a Paradela y Beltrán, pero el colombiano era la carta de peligro de Talleres de Córdoba. Sin embargo, nuevamente se topó con el arquero de River Plate que tuvo una gran jornada.

Y cuando el partido se terminaba, y en una chance a favor del local con todo el equipo volcado en ataque, se dio una contra letal para el equipo cordobés que tomó Diego Ortegoza, quien había rechazado en su área, y corrió desde su campo con pelota al pie y definió a un palo. Locura en Talleres de Córdoba que desde la llegada de Javier Gandolfi a la conducción técnica no para de sumar. Todo lo contrario en River Plate, que ahora ve muy complicada sus aspiraciones de ir por el título.

Para este choque Marcelo Gallardo sufrió una importante cantidad de bajas entre lesionados, suspendidos y convocados a participar en la Fecha FIFA. El primer cambio estuvo en el arco, ya que Franco Armani fue convocado por Lionel Scaloni en la selección argentina. Además, el chileno Paulo Díaz fue citado por su selección y Andrés Herrera debió cumplir la fecha de suspensión por su expulsión contra San Lorenzo. Misma situación tuvo que cumplir Enzo Pérez, mientras que Nicolás De La Cruz también fue convocado a la Selección de Uruguay.

