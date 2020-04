Talleres presentó un protocolo en AFA para regresar a los entrenamientos

Compartir

Lo confirmó Andrés Fassi y manifestó que está amparado en lineamientos de FIFA y Conmebol. A su vez, destacó que el ‘Cholo’ Guiñazú estará en la estructura del club, pero todavía no saben qué rol asumirá.

Talleres presentó a AFA un protocolo para regresar a los entrenamientos y prepararse para el reinicio de la competición. Lo confirmó Andrés Fassi, además de aclarar que sumará al equipo de trabajo al ‘Cholo’ Guiñazú.

El presidente de la ‘T’ dialogó con TNT Sports y contó que la dirigencia cordobesa presentó a la Asociación del Fútbol Argentino un protocolo de prevención al coronavirus para poder regresar a los entrenamientos.

«Es fundamental este protocolo, y está basado en la locución del presidente de la República de la semana pasada. Queremos que poco a poco se empiece a reactivar al producción social y económico. Este protocolo está basado en lineamientos de la OMS, FIFA y bases de Conmebol», expresó Fassi.

¿En qué consiste el protocolo? La intención principal de este protocolo es que los jugadores puedan volver a espacios amplios para hacer trabajos físicos y de potencia, dado que muchos no tienen el lugar adecuado para hacer ejercicios de explosión que ayuden a mantener la intensidad.

Parte de los objetivos esgrimidos en el «Entrenamiento de Espacios Seguros», son: Control sobre el desarrollo de actividad física y de aprendizaje técnico. Control y seguimiento sobre la nutrición y buenos hábitos. Brindar espacios de trabajos seguros y con equipamiento adecuado. Preservar la salud integral.

Algunos lineamientos de este protocolo son: que los jugadores viajen sólo en su auto, lleve sus propios elementos como agua, toallas y demás, y utilice guantes de latex durante la práctica. Al llegar al lugar no podrán tomar contacto con ninguna otra persona y pasará previamente por una cabina sanitizante que el club poroveerá.

Por otra parte, manifestó que el ‘Cholo’ Guiñazú volverá a formar parte de la institución de Córdoba, pero esta vez desde otra faceta. El ex jugador tendrá un rol participativo en la Comisión Directiva, pero aún no se sabe que rol se le asignará.

«En estos 15 días hablamos en dos oportunidades con el Cholo y estamos preparando un poco el escenario para su regreso. No hay un apuro ni una fecha inmediata, pero ya estamos viendo qué actividad tomaría dentro de la estructura, para nosotros es un tipo fundamental», expresó el presidente de Talleres.