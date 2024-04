«Tata» Martino: «La idea sería que Messi sea titular en Monterrey»

Messi jugó 45 minutos ante Colorado, este sábado, y el técnico de Miami lo tiene en planes para la vuelta de cuartos de final de Concachampions ante Monterrey.

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este sábado que su idea es que Leo Messi sea titular el próximo miércoles contra Monterrey en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, después de que el campeón del mundo jugara 45 minutos contra los Colorado Rapids en la MLS.

Messi reapareció y marcó tras estar tres semanas de baja por una lesión muscular, pero el Inter Miami recibió un gol de Cole Bassett en el minuto 87 que determinó el definitivo 2-2.

«La idea sería que sí, pero entendemos la exigencia del partido que viene», aseguró Martino en la rueda de prensa posterior al encuentro del Chase Stadium.

«Con Leo es lo habitual lo que provoca en el equipo nuestro, en los compañeros, en la gente. Lo más importante es que se sintió cómodo, bien, suelto, por eso es una pena resignar dos puntos», dijo el técnico.

«Pero seguimos cometiendo errores que realmente nos hacen dejar puntos en el camino. En el 87, que te dejes un contragolpe es no tener lectura del partido», insistió.

El ‘Tata’ informó de que el plan de su cuerpo técnico era que Messi regresara unos minutos hoy para coger ritmo de cara a la visita al Monterrey, cuando su equipo deberá remontar el 1-2 adverso de la ida.

«Sabíamos que era un riesgo que jugara el primer partido con Monterrey. Estaba planificado que jugara unos minutos hoy. Esto ayuda para llegar con más confianza, respecto a las lesiones, a la revancha en Monterrey», afirmó.

El ‘Tata’ aclaró que con el término ‘revancha’ solo se refiere al partido de vuelta en México y no quiso comentar las últimas polémicas sobre la ida contra Monterrey disputada esta semana.

«Vamos a jugar un partido. Si lo ganamos seguiremos, y si no iremos a casa y pensaremos en la liga», afirmó.