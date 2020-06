“Tenemos que estar orgullosos de la expansión del sistema de salud que logramos en 75 días”

Compartir

El ministro de Salud, Ginés González García, pidió “estar orgullosos de la expansión del sistema de salud que logramos en 75 días” y remarcó que actualmente existe “una capacidad ociosa notable” en los hospitales de la Argentina.

“Entiendo a la gente que se queja, todos estamos muy cansados, pero entendamos que es la única receta: no hay tecnología que supere el cuidado con cuarentena y peor es ir a la tragedia de algunos países vecinos”, apuntó. El funcionario nacional encabezó en Entre Ríos una conferencia de prensa junto con el gobernador, Gustavo Bordet, en la que habló sobre la situación nacional por la pandemia de coronavirus.

Aseguró que el sistema sanitario “posee una capacidad ociosa notable, con más camas disponibles que las que había el año pasado”.

“Disminuyeron todas las enfermedades respiratorias por los cuidados, hemos hecho la mejor vacunación antigripal de la historia, no tenemos internación casi por accidentes de tránsito y muchas cirugías e internaciones se han postergado”, detalló.

Ginés destacó a Entre Ríos, donde “hay un 33% más de camas críticas; un 35% más de camas disponibles, más de un 35% de recursos como respiradores y con equipos y una organización espectacular”.

A pesar de ello, en las últimas semanas los departamentos de Colón e Ibicuy debieron volver a la fase 1 de la cuarentena al registrar picos de más de 10 casos de Covid-19 en pocos días.

“Son episodios de gente que va a lugares con circulación del virus y viene aquí, tuvieron reuniones sociales y no cumplieron lo que tienen que cumplir que es cuidarse”, enfatizó Ginés. En ese sentido, dijo que “no se puede parar el tránsito y la economía” pero sí entender que “cuidarse uno mismo no es superado por ninguna acción de gobierno”.

Sobre la situación en el Área Metropólitana de Buenos Aires (AMBA), explicó que se trata “de una de las megalópolis más grande del mundo”, y que por eso creció el número de infectados, aunque “felizmente con capacidad de control y de atención”.

“Seguimos trabajando intensamente con política de mucha expansión del servicio de salud y no podemos aflojar en el cuidado, porque estaríamos hipotecando lo construido y perdiendo lo ganado”, añadió el ministro. Ginés también indicó que “se deben hacer todos los testeos necesarios” y resaltó al sistema científico nacional que “se ha extendido de manera increíble” lo que permitió “tener más respiradores por habitante que cualquier país vecino”.

“Hemos transitado una buena parte de esta pandemia de la que nadie se ha salvado, pero estamos menos mal que otros países. Argentina es un ejemplo en el mundo y queremos seguir siéndolo”, enfatizó.

Finalmente, afirmó estar “esperanzado de que va a terminar con menos daño” que otros países, ya que “cada día evitamos que no pasen tragedias”, y pidió “no perder la responsabilidad y la conciencia colectiva”.