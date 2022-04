«Tenemos una tasa baja de desocupación producto de la generación de empleo por obras públicas»

Compartir

En el marco del acto por un nuevo aniversario de la Ciudad de Formosa, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Dr. Jorge Ibáñez, se refirió a la inflación en el país.

Pese a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional para frenar la inflación, la escalada constante en los precios erosiona cada vez más la economía familiar y sus efectos se sienten en las compras diarias de las personas. Ante este panorama, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia de Formosa, el Dr. Jorge Oscar Ibáñez, señaló que la misma “va a bajar con medidas del Gobierno Nacional que ataquen este problema”.

“El principal problema que hoy viven los argentinos y los formoseños es la inflación, no tiene una sola causa, es multicausal; ninguna provincia por sí sola va a bajar la inflación, se va a bajar con medidas del Gobierno Nacional que ataquen ese problema, pero sí las provincias podemos hacer medidas que vayan paliando las crisis y ayudando al que menos tiene”, expresó el ministro.

Las medidas adoptadas por la cartera que conduce Ibáñez, consisten en tratar de que los alimentos que se produzcan en Formosa lleguen directamente al consumidor, subsidiando además el gas, la energía eléctrica y el transporte, sumando el último aumento salarial anunciado por la administración de Insfrán. “Sabemos que nada de eso es suficiente si nuestro Gobierno Nacional no logra estabilizar y bajar la inflación, vamos a tener graves problemas. Ha dicho el Presidente que lanza la guerra contra la inflación , hay una medida de baterías que se están articulando, esperemos que en unos meses tengamos la estabilización y baja porque sino no hay sueldo que alcance”, agregó al respecto.

El ministro explicó que, “estamos viendo el aumento de los alimentos y es pavoroso pero nada justifica un aumento del 30% o 40% de esos alimentos en dos meses. Como decimos normalmente el dólar estaba planchado, sí aumentó el combustible en un porcentaje mínimo, las paritarias recién comienzan a reunirse ahora, entonces cuáles son los argumentos, sabemos bien que son 15 o 18 grandes empresas que fijan el 85% de los precios de los productos alimenticios en Argentina”.

En efecto, esta escalada en los precios se refleja fuertemente en aquellos productos de consumo masivo dentro de la canasta básica alimentaria y por ello el gobierno nacional apunta a medidas direccionadas en ese sentido. “Los programas de precios cuidados llegaron a Formosa en las grandes cadenas, no llegó para los pequeños almaceneros, el bolichero de tu barrio, a ese no le llegó, él no pudo comprar precios cuidados para venderte, creemos que ahora sí. La nueva canasta de Feletti apunta a eso, estas medidas son buenas, son paliativos, el problema de la inflación es mucho más profundo, son muchas causas de la economía que va a tener que atacar. Roberto Feletti no va a bajar la inflación, lo que va a ayudar es a consumir productos accesibles a tu bolsillo, pero va a haber que aplicar alguna política nacional macro muy decidida y a algunos grupos concentrados económicos puede no gustarle esto pero bueno, no tenemos salida” afirmó Ibáñez.

Los efectos directos de la inflación también se ven reflejados en el aumento de la pobreza. “Por supuesto que la inflación genera pobreza, nosotros tratamos de ayudar lo máximo posible. Estamos teniendo una tasa de desocupación en la ciudad de Formosa muy baja producto de generación de empleo a través de un programa de obras públicas pocas veces visto, eso fue lo que drásticamente en seis meses bajó la desocupación, pero no es suficiente, hay que atacar la raíz del problema que es la inflación, con medidas drásticas muy profundas y sentarse con esos grupos concentrados de la economía”, reiteró Ibáñez.

Por último, el ministro también reflexiono que para solucionar esta problemática se necesita del diálogo. “Hay que sentarnos como se están sentando pero con medidas para todos los sectores, a los sectores de trabajo, a todos los empresarios, chicos, grandes y medianos, y el Estado, y entre los tres articular medidas, un pacto, un plan, un Consejo Económico Social, esa es política del Gobierno Nacional. Hay que hacer algo rápido, si se empezaron a reunir ahora hay que seguir reuniendo y articular medidas rápido porque se viene una inflación del 50% o 60% y es tremendo, es terrible”, concluyó.

