Tenis: Báez perdió con Medvedev en tercera ronda y el US Open queda sin argentinos

El argentino ubicado en el puesto 32 del ranking ATP, se despidió como el último argentino del cuadro individual del US Open, al perder con el tercer preclasificado, el ruso Daniil Medvedev, en sets corridos en un partido de la tercera ronda que se extendió hasta la madrugada del domingo en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

El tenista moscovita cerró su victoria con un ace, el duodécimo personal, que dejó el marcador 6-2, 6-2 y 7-6 (6) tras dos horas, 40 minutos de juego.

Báez tuvo una reacción en el último parcial, se colocó 5-2, pero Medvedev le negó la extensión del partido al recuperar el nivel de los dos primeros parciales, en los que marcó una nítida diferencia.

«Fui un poco mejor en puntos importantes, todo iba a mi manera. En el tercer set, (Báez) elevó un poco su nivel para hacer el partido aún más difícil. Un poco de suerte y un buen juego de mi parte me mantuvieron en la pelea», admitió el ruso, campeón 2021 en Flushing Meadows.

Medvedev rompió una racha de 12 victorias consecutivas de Báez, que llegaba de ser campeón de los torneos de Kitzbühel (polvo de ladrillo) y Winston-Salem (pista rápida).

El ruso, de 27 años, se instaló por quinto año consecutivo en los octavos de final del último Grand Slam del año, instancia en la que se enfrentará con el australiano Alex De Miñaur, quien dejó en el camino al chileno Nicolás Jarry (6-1, 6-3, 6-2).

Báez, de 22 años y 32° del ranking ATP, alcanzó por primera vez la tercera vuelta de un «major» luego de vencer sucesivamente al finlandés Otto Virtanen (134) y al brasileño Fernando Meligeni Alves (170), ambos surgidos de la clasificación.

Masculino, tercera ronda

Carlos Alcaraz (España/1°) derrotó a Daniel Evans (Gran Bretaña) 6-2, 6-3, 4-6, 6-3

Matteo Arnaldi (Italia) a Cameron Norrie (Gran Bretaña, 16°) 6-3, 6-4, 6-3

Alexander Zverev (Alemania, 12°) a Grigor Dimitrov (Bulgaria, 19°) 6-7 (2/7), 7-6 (10/8), 6-1, 6-1

Jannik Sinner (Italia, 6°) a Stanislas Wawrinka (Suiza) 6-3, 2-6, 6-4, 6-2

Daniil Medvedev (Rusia, 3°) a Sebastián Báez (Argentina) 6-2, 6-2, 7-6 (8/6)

Alex de Miñaur (Australia, 13°) a Nicolás Jarry (Chile, 23°) 6-1, 6-3, 6-2

Jack Draper (Gran Bretaña) a Michael Mmoh (Estados Unidos) 6-4, 6-2, 3-6, 6-3

Andrey Rublev (Rusia, 8°8) a Arthur Rinderknech (Francia) 3-6, 6-3, 6-1, 7-5

Cruces de octavos de final

Domingo

Novak Djokovic (Serbia, 2°) vs Borna Gojo (Croacia)

Taylor Fritz (Estados Unidos, 9°) vs Dominic Stricker (Suiza)

Frances Tiafoe (Estados Unidos, 10°) vs Rinky Hijikata (Australia)

Tommy Paul (Estados Unidos, 14°) vs Ben Shelton (Estados Unidos)

. Lunes

Carlos Alcaraz (España) vs Matteo Arnaldi (Italia)

Jannik Sinner (Italia) vs Alexander Zverev (Alemania)

Daniil Medvedev (Rusia) vs Alex de Miñaur (Australia)

Andrey Rublev (Rusia) vs Jack Draper (Gran Bretaña)

Femenino, tercera ronda

Peyton Stearns (Estados Unidos) derrotó a Katie Boulter (Gran Bretaña) 6-4, 6-3

Markéta Vondroušová (Rep. Checa, 9°) a Ekaterina Alexandrova (Rusia, 22°) 6-2, 6-1

Madison Keys (Estados Unidos, 17°) a Liudmila Samsonova (Rusia, 14°) 5-7, 6-2, 6-2

Jessica Pegula (Estados Unidos, 3°) a Elina Svitolina (Ucrania, 26°) 6-4, 4-6, 6-2

Ons Jabeur (Túnez, 5°) a Marie Bouzková (Rep. Checa, 31°) 5-7, 7-6 (7/5), 6-3

Qinwen Zheng (China, 23°) a Lucia Bronzetti (Italia) 6-3, 4-6, 6-4

Daria Kasatkina (Rusia, 13°) a Greet Minnen (Bélgica) 6-3, 6-4

Aryna Sabalenka (Bielorrusia, 2°) a Clara Burel (Francia) 6-1, 6-1

Cruces de octavos de final

Domingo

Iga Swiatek (Polonia, 1°) vs Jelena Ostapenko (Letonia, 20°)

Coco Gauff (Estados Unidos, 6°) vs Caroline Wozniacki (Dinamarca)

Belinda Bencic (Suiza, 15°) vs Sorana Cirstea (Rumania, 30°)

Karolina Muchova (Rep. Checa, 10°) vs Xinyu Wang (China)

. Lunes

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs Daria Kasatkina (Rusia)

Ons Jabeur (Túnez) vs Qinwen Zheng (China)

Jessica Pegula (Estados Unidos) vs Madison Keys (Estados Unidos)