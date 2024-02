Ténis: Kazajistán sorprendió a la Argentina en la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis comenzó su serie ante Kazajistán con un triunfo Francisco Cerúndolo y una derrota de Tomás Etcheverry que dejó al conjunto que lidera Guillermo Coria con un empate 1-1 tras la jornada inicial del sábado disputada en el Jockey Club de Rosario.

En primer turno, Cerúndolo (22° en el ranking ATP) se impuso 7-5 y 6-2 ante Dmitry Popko (338°), de 27 años, (235 del ranking) luego de una hora y media de juego, en el partido que inauguró la serie. Con las altas temperaturas que azotan al territorio argentino, el mejor tenista argentino de la actualidad luchó en la primera manga y logró quebrar en un momento clave. En el segundo set, el representante nacional sacó a relucir su mejor rendimiento para agotar físicamente al kazajo y cerrar el punto a favor del equipo nacional.

“La verdad es que estoy muy contento, un partido muy duro, las condiciones están muy difíciles. Hace demasiado calor, pero me la banqué, había que luchar, sabía que no iba a ser un partido fácil, saca bien, mete muchas bolas, corre”, comenzó frente al micrófono de TyC Sports. “Yo un poco capaz, no se si nervioso, pero poco fino… En el segundo me acomodé un poco, capaz él cayó un poco físicamente o en intensidad y por suerte pude desplegar un buen tenis y ganar que es hermoso acá en casa y más en Davis”, reconoció ante la ovación del público rosarino.

Y cerró con una sonrisa en el rostro: “Salir a abrir una serie nunca es fácil. Sabés que estás 0-0, depende de vos el siguiente partido si va a ir arriba o abajo, soy el uno de Argentina, tengo que lidiar con esa presión también y por eso también hay un poquito de dudas al principio, pero bueno, es normal”.

Por su parte, Etcheverry (28°) no pudo sacar provecho de su ranking y cayó de manera inesperada ante Timofey Skatov (278°) por 4-6 y 5-7. El platense luchó en un partido muy parejo con el abrasador calor como protagonista y, a pesar de contar con algunos quiebres a favor, no pudo con la solvencia del asiático, que dejó la serie en tablas.

El domingo será turno de la dupla que conforman Machi González y Andrés Molteni, que es la séptima pareja del circuito de la actualidad. Se trata de una dupla que se entiende, que entrenan juntos y que tendrá del otro lado de la red a Timofei Skatov y Aleksandr Nedovésov. El dúo de poca trayectoria juntos deja a la pareja argentina como amplia favorita a quedarse con el tercer punto de la serie e intentar liquidar la contienda en los siguientes duelos de singles.