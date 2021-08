Teté Coustarot y un insólito accidente por el que casi no va al programa que conduce Juana Viale

Compartir

Este domingo, Teté Coustarot fue invitada a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand y contó un incidente que tuvo la noche previa a asistir al programa. “¿Que nos ibas a contar antes de que salgamos al aire? Dijiste: ´Lo voy a contar´”, le consultó Juana Viale, dando pie a que ella lo explique.

“Anoche tenía frío, me pongo una polera con mucha fuerza. Tenía el cierre y me lastimé acá en la cara. No sé si ve el raspón”, reveló la ex modelo. Y agregó: “Me maquillé un poco y dije: ‘¡Ay, mañana tengo que ir con Juanita!’ Y después pensé que era una pavada lo que estaba haciendo”. En ese sentido, reflexionó: “Lo que pensaba es cómo a veces nos hacemos un mundo de una pavada porque hasta dije: ´Bueno, no voy mañana si tengo todo lastimado, sangrando´ ¡Ya exageraba!”.

Para cerrar el tema, profundizó: “Pensaba porque yo cuando doy las charlas para mujeres siempre les digo que la vida es mucho más importante que cualquier miedo o limitación que uno tenga. Yo a veces escucho frases que son muy simples como: ‘No voy a tal lugar porque no tengo qué ponerme’. Y digo: ‘¿Cómo te vas a perder la vida pensando que no tenés un vestido negro, una remera negra?’ Siempre las incentivo. ¡Mirá todo lo que pensé con el rayón!”.

En junio, la conductora de La hora exacta, por El Nueve, había brindado una entrevista a Teleshow en la que dio detalles de la convivencia con su pareja, tras más de 13 años en pareja viviendo en casas separadas. “Empezamos a convivir hace tres años, antes de la pandemia. Carlos vivía con sus hijos adolescentes y no nos pareció o no lo sentimos. Hicimos el proceso al revés. La gente primero vive y después se separa. Decidimos vivir juntos, por suerte, porque nos agarró la pandemia. Fue un año antes”, reveló. Y continuó: “Nos llevamos muy bien. Estoy muy feliz de estar con él. Cada uno encontró un compañero en la vida que es algo muy importante. Tiene mi edad, cosa que me gusta mucho porque hay montones de códigos y cosas que no hay necesidad ni de contarlas. Cuando uno puede compartir la vida es algo muy lindo”.

Sin embargo, Teté había desestimado la idea de casarse: “No se me pasa por la cabeza porque nunca fue una aspiración. Será que desfilé tantos vestidos de novia que ponerme un vestido blanco y caminar con la marcha nupcial, lo hice tantas veces. Por suerte, todo ha cambiado. Antes, era ‘la mujer de’. Ahora hay una conciencia mucho mayor”. En esa línea, señaló: “Eso también me permitió tener una independencia económica que para mí es muy valiosa, es lo que te permite ser libre. Si estás con alguien estás porque tenés ganas realmente, no porque hay una necesidad económica o todo lo demás. Así que siempre hasta ahora fue así. No tengo ni idea qué puede pasar. Aprendí a no decir nunca más tal cosa, o no voy a hacer tal cosa. No, no, nunca se sabe”.

