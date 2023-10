Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, entre rumores de reconciliación: cuál es la verdad

Luego de que en agosto pasado confirmaran su separación, en las últimas horas crecieron los rumores de una posible reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Ante la presencia en Buenos Aires del futbolista del Atlético de Madrid y la Selección Argentina, se especuló con un posible acercamiento con la cantante a partir de versiones a ambos lados del Atlántico.

Fue Yanina Latorre, muy cercana al entorno de la cantante de éxitos como “Fresa y “22″, quien le puso fin a quienes aseguraban que la pareja se volvió a encontrar. Pero no lo hizo de manera directa, sino a través de Silvina Escudero en Bien de Mañana (El Trece), quien echó luz sobre el tema y desmintió al periodista español Roberto Antolín, quien habló de numerosos encuentros secretos entre Tini y Rodrigo. Además, llegó a afirmar de que el noviazgo entre la también actriz y el futbolista surgido en Racing Club no habría nacido por redes sociales, como habían declarado en su momento.

“Tengo información. Dame un segundo, Roberto. Yanina Latorre sabe de esta historia, de esta relación minuto a minuto, y me dice que Tini nunca mintió, que ellos sí se conocieron por redes”, leía Escudero desde su celular mientras hablaba con Latorre. “Y me confirma que de ninguna manera Tini y De Paul se arreglaron”, agregó, citando la palabra de la panelista de LAM (América).

La primicia de la separación de la ex Violetta y el delantero de la selección nacional campeona del mundo la había dado Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece) a mediados de julio. Y, aunque al principio la negaron, el pasado 1° de agosto ambos decidieron publicar un comunicado en sus respectivas redes sociales confirmando la disolución de la pareja. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribió la cantante. Y el jugador del Atlético de Madrid copió las mismas palabras, cambiando solo su nombre por el de Tini.

Previo a la confirmación de la separación, Stoessel había sido noticia al contar en una entrevista que sufría problemas de ansiedad. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, había dicho en medio de la gira Europea que la había llevado a cantar en España. Y agregó dirigiéndose a sus fans: “Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”.

Los rumores de romance entre Tini y el futbolista habían comenzado en el preciso instante en el que empezaron a seguirse en las redes sociales, allá por el mes de octubre de 2021. Sin embargo, fue recién en abril del 2022 que ambos se dejaron fotografiar juntos caminando por las calles de Ibiza. Y, de esta manera, se confirmó el comienzo de una relación que daría mucha tela para cortar.

Para ese entonces, la cantante ya llevaba un año separada del cantante Sebastián Yatra, a pesar de la reticencia de los fans que bregaban por la continuidad de este romance. Y el futbolista ya había blanqueado su ruptura con la madre de sus hijos, con quien luego mantendría una larga contienda judicial por la compensación económica, la cuota alimentaria de los niños y el régimen de visita.

Lo cierto es que, pese a los rumores escandalosos que boicotearon a la pareja, la relación entre Tini y Rodrigo fue creciendo con el correr de los meses. Y ni la distancia pudo hacer que la pasión entre ellos se aplacara. Muy por el contrario, con él instalado en España, la cantante se las ingeniaba para viajar a su encuentro cada vez que su agenda se lo permitía. Y ambos aprovechaban, además, cada oportunidad en que tenían algunos días libres como para escaparse a disfrutar de unas vacaciones juntos. Pero parece que ya no hay tiempo para el amor entre los dos y una posible reconciliación estaría cada vez más lejos.