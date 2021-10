Tite le envió un inesperado mensaje público a Bielsa tras la goleada de Brasil sobre Uruguay

Compartir

Brasil no detiene su marcha en las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de la goleada por 4 a 1 ante Uruguay en Manaos quedó a un simple paso de sellar su boleto rumbo al Mundial de Qatar 2022. Una de las grandes figuras del partido fue el delantero Raphinha, autor de dos tantos. Las otras conquistas del elenco local fueron obra de Neymar y Gabriel Barbosa.

Tite cuenta con varias opciones en la ofensiva. Algunos de sus principales nombres son los de Neymar (Paris Saint Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Jesús (Manchester City) y Gabriel Barbosa (Flamengo), pero en el último tiempo encontró en el hombre del Leeds United una opción más que interesante. El punta de 25 años y con pasado en Avaí, Vitoria Guimaraes, Sporting Lisboa y Stade Rennes, en su primer partido como titular en la Selección no decepcionó.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador se deshizo en elogios para Raphina y elogió la labor de Marcelo Bielsa para convertirlo en un futbolista de elite. “Agradezco públicamente a Bielsa por el acompañamiento y trabajo con Raphinha y a todo el cuerpo técnico que lo aproximó a la Selección. Hablé personalmente con Bielsa y le agradezco por ese apoyo con él”, expresó el estratega.

Raphinha, que fue reemplazado por Everton Ribeiro a los 70 minutos del partido, solamente había tenido acción con la Mayor en los dos anteriores enfrentamientos en esta triple fecha. Jugó 29 minutos en la igualdad 0 a 0 ante Colombia y 44 en el triunfo por 3 a 1 ante Venezuela en condición de visitante.

Ante este panorama, el seleccionador pidió cautela: “Es un proceso con discernimiento. Él hizo un gran partido, pero hay que tener sentido común y serenidad”.

El brasileño, en su segunda temporada en la Premier League, se convirtió en una pieza clave para el Loco, tanto por su versatilidad (aunque en la gran mayoría de los encuentros participó como extremo derecho) como por su rendimiento. Lleva convertidos 9 tantos y brindó 9 asistencias en 38 presentaciones en el Leeds United.

“Será difícil olvidar esta noche. No debería pasar nunca, pero voy a volver allá (Inglaterra) enfocado en eso que me hizo llegar aquí, que fue el buen trabajo en el Leeds, y voy a hacer mi trabajo para volver otras veces”, recalcó en la zona mixta.

A la espera de lo que decida la FIFA sobre lo acontecido en el duelo ante Argentina, Brasil quedó a nada de sacar su boleto a la Copa del Mundo luego de la victoria ante Uruguay. Lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 31 unidades, seis más que la Albiceleste, su más inmediato perseguidor. Además le sacó 15 puntos a los charrúas, quienes hoy estarían adjudicándose el Repechaje.

“Gracias Manaos, porque tuvieron un comportamiento extraordinario. Ese retorno del público con niños en los entrenamientos, y ese cariño y calor humano fue bonito y ejemplar, y la actuación fue un poco para retornar esa receptividad de la hinchada”, añadió Tite a la hora de hablar del apoyo que recibió en el Arena Amazonia.

El calendario marca que el próximo compromiso para la Verdeamarela será el 11 de noviembre ante Colombia, en San Pablo. Luego, el martes 16 de noviembre, viajará a San Juan para medirse con la Albiceleste.

