Compartir

Linkedin Print

Delfina Pignatiello quiere volver a entrenar en una pileta para comenzar a prepararse para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021. La nadadora lleva once semanas sin practicar debido a la prohibición de los entrenamientos dispuesta por el Gobierno debido a la pandemia del coronavirus.

Pignatiello señaló que su participación puede correr peligro. En diálogo con TN, la atleta expresó: “Todas mis rivales están entrenando y estoy en total desventaja. Yo tengo ganas de ir a los Juegos Olímpicos para representar a mi país y ponerme mi bandera, pero me gustaría hacerlo bien y no ir mal preparada. Para eso tengo que entrenarme. No puedo prepararme un mes antes. Saber que tal vez no pueda prepararme me frustra muchísimo y pienso en no estar tal vez en los Juegos Olímpicos”.

“Día por medio sueño con volver a entrenar. Quiero estar en los Juegos Olímpicos y para eso tengo que volver a entrenarme. Hace once semanas que no entro a una pileta, es un récord mundial de no nadar. Yo durante el año me tomo una semana de vacaciones de no entrar al agua y ahora voy once semanas”, destacó.

Además, su mamá, María Paula Beltrame, también dialogó con TN y sembró dudas sobre la participación de ‘Pigna’ en los Juegos: “La decisión está casi tomada. Si ella no entrena, ¿a qué va a ir?”, sentenció. Sin embargo, aclaró que “no puedo decir hasta cuándo va a esperar”.