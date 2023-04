Todavía con su futuro incierto, Messi recibió la visita de Beckham en la práctica del PSG

El futuro de Lionel Messi es incierto. En las últimas horas se habló del posible regreso al Barcelona, pero también está en el horizonte la ilusión del Inter de Miami relacionada a la soñada incorporación del astro argentino. Sin firmar su renovación en el PSG, situación que lo aleja cada vez más del equipo francés, el crack rosarino busca terminar la temporada de la mejor manera en la Ligue 1.

En este contexto, el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar recibió la visita de la ex figura inglesa David Beckham en la práctica del conjunto de la capital gala. El club parisino publicó las fotos del británico que también pasó por la institución francesa, donde se retiró de la práctica profesional en 2013. Si bien el Spaice Boy mantuvo un contacto con todos los integrantes del plantel actual, su rol como empresario deportivo en la MLS encendieron las suspicacias sobre la posible idea de tentar a Leo para sumarlo al Inter de Miami.

“Como parte de su estadía en París, David Beckham acudió al centro de entrenamiento de su ex club, para conocer a los jugadores del París Saint Germain”, publicó la entidad europea desde los canales oficiales del club sobre el encuentro que se dio en el el Centro de Entrenamiento Camp des Loges.

Lionel Messi se fotografió con Beckham y su compañero italiano Marco Verrati. Luego los dos se sumaron a la foto grupal con todas las figuras del equipo. El ex volante del Manchester United y Real Madrid es un confeso fanático de La Pulga y uno de sus máximos desafíos en incorporarlo para el Inter Miami, ya que es de público conocimiento que lleva años intentando contratar a la leyenda surgida de Rosario.

“Mis hijos son más fanáticos de Messi que de mí”, dijo el ex futbolista en su momento cuando le preguntaron por una foto de uno de los chicos con la camiseta de la Scaloneta y el 10 en la espalda. Beckham, de 47 años, jugó el primer semestre de 2013 en PSG y fue el último club de su extensa carrera, que incluyó entre otros equipos el Manchester United, Real Madrid y AC Milan.

Con relación al futuro de Leo, si bien no hay una propuesta oficial, el Barcelona trabaja para intentar seducirlo. Las declaraciones de Xavi Hernández (con quien mantiene una estrecha relación), así como los elogios de Lewandowski, Pedri y Alba ayudan a allanar el terreno. Eso, sumado al pedido de disculpas del presidente Joan Laporta, que afirmó tener una deuda pendiente con él tras su salida en agosto del 2021, reflejan la intención de ir por él a partir de julio.

Sin embargo, la visita de Beckham alimentó el interés de la MLS, que hasta el momento tampoco le habría hecho una propuesta formal pese a que desde Estados Unidos se mostraron muy interesados en hacerse con sus servicios entendiendo que puede ser un gran embajador de cara a la cita mundialista del próximo 2026, en donde la selección argentina deberá defender su título de último campeón del mundo.

