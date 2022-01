Todo listo para histórico Seven del Reencuentro 2022 en el Club Aguará

Compartir

Este sábado 8 y domingo 9 de enero se realizará el tradicional Seven del Reencuentro, organizado por el Club Aguará Rugby y Hockey, en su edición XXXIX. Participarán equipos de rugby y hockey, teniendo en cuenta la situación sanitaria por la que esta atravesando la provincia por el brote de contagios la comisión directiva del zorro que solo se llevará adelante la actividad deportiva bajo estrictos protocolos y solicitará pase sanitario a todos los concurrentes al club.

Las inscripciones para el deporte de la “ovalada” es de 18 equipos modalidad Masculino. Mientras que el hockey habrá dos modalidades Damas y Mamis, con un total de 23, 15 para el primero y 8 para el segundo. Además aclararon que tendrán flexibilidad sobre el cupo de equipos, incluso podrán anotarse para participar el mismo día que se inicia la competencia.

El Seven del Reencuentro que surgió hace 39 años como iniciativa de un grupo de amigos, comenzó con el rugby y luego con el paso del tiempo sumó al hockey. Es un evento no solo deportivo, sino que también social, que en esta nueva edición 2022 cuenta con el apoyo del Gobierno Provincial y la subsecretaria de Deportes para la logística y organización del evento.

También habrá servicio de cantina con comidas típicas y bebidas. En tanto, las entradas costarán $ 500 para cada jornada. El sábado será la etapa clasificatoria, mientras que el domingo la etapa de playoffs (instancias finales).

Sergio Martínez, el presidente de Aguará Rugby y Hockey Club, habló sobre las ansias de poder vivir nuevamente esta experiencia tras un año de pandemia, y resaltó sobre los estrictos cumplimientos protocolares por el COVID para el evento del fin de semana.

«Habrá espacios sanitizantes, control de barbijos y por sobre todas las cosas se hizo hincapié en el pase sanitario que deberán tener a mano los que deseen entrar al club», dijo el máximo directivo del zorro.

«Disfrutar de lo que tanto se esperaba siendo siempre conscientes de la situación y responsables para poder cuidarnos entre todos», declaró.

Por otra parte se avisó que sigue abierta la incripción lo pueden hacer en la secretaría hasta horas previas al sorteo o a través de los teléfonos que figuran en las redes sociales.

