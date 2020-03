Toloza pide suspender las clases en las escuelas

Compartir

Linkedin Print

El dirigente de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) en Formosa, Carlos Toloza pidió a la entidad que participa de la paritaria nacional que solicite al gobierno la suspensión de clases en todo el país por la desprotección de docentes y alumnos por falta de elementos de limpieza e higiene y de recursos humanos para tales tareas.

En el audio que Toloza envió al secretario de prensa de la CEA, Rodolfo Álvarez le solicita que «se debería pedir públicamente la suspensión de clases en todo el país, porque tanto nuestros afiliados como nuestros alumnos están desprotegidos e indefensos en sus escuelas, porque no hay jabón, no hay detergente, ni desinfectantes, lavandina, alcohol en gel, ni siquiera papel higiénico, etc.».

«Faltan recursos humanos para hacer a limpieza y ocuparse de la higiene. Esto sucede en mi provincia y creo la situación en todo el país es similar; los gobiernos no solo no proveen los elementos de limpieza e higiene, sino que tampoco mandan un centavo para que las escuelas compren», dejó en claro.