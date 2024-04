Tom Hanks y Meryl Streep juntos en un imperdible film de Steven Spielberg

El film se estrenó en cines en 2018 y acaba de sumarse al catálogo de Netflix. Se trata de The Post, un thriller político que fusiona el drama histórico con una celebración al periodismo intrépido. Dirigida por Steven Spielberg y estelarizada por Tom Hanks y Meryl Streep, la película trasciende el simple relato cinematográfico para enarbolar una bandera en defensa de la verdad y la libertad de expresión, focalizándose en el escándalo de los “Papeles del Pentágono” y la audaz decisión de The Washington Post de publicar documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos.

Esta película, ambientada en la década de 1970, explora tres dimensiones narrativas entrelazadas: el papel de los medios en destapar las mentiras del gobierno sobre la Guerra de Vietnam, la importancia de la prensa libre en tiempos de crisis y, centralmente, el arco dramático de Katherine Graham (interpretada por Streep), la primera mujer editora del destacado periódico. “¿Se debe publicar algo aún cuando se corra el riesgo de afectar la seguridad nacional? ¿Cuál es el límite ético de las relaciones entre los dueños de los medios y los grupos de poder, incluyendo el político?”, son preguntas fundamentales que Spielberg plantea a lo largo del relato.

Daniel Ellsberg, interpretado por Matthew Rhys, es mostrado como la clave que desencadena el conflicto al filtrar los documentos que exponían cómo, desde Truman hasta Johnson, Estados Unidos había engañado a su población y al Congreso sobre la guerra en Vietnam. Esta acción desató la furia del presidente Richard Nixon, quien amenazó con cerrar cualquier periódico que siguiera publicando sobre los documentos, calificándolos de “secretos de seguridad nacional”.

En este entorno de tensión y riesgo, la figura de Ben Bradlee (Hanks) y Katherine Graham emerge con fuerza. Bradlee, decidido a no dejarse amedrentar por las amenazas del gobierno, ve en la situación una oportunidad de oro para The Washington Post. A pesar de las dudas y los potenciales peligros que esto implicaba, incluyendo la posibilidad de prisión, lo ve como una chance para elevar el periódico a un nivel nacional de relevancia. Graham, por otro lado, representa la lucha interna entre su posición social y su responsabilidad como periodista, enfrentándose a la disyuntiva de publicar o no la verdad frente a la presión del gobierno y las posibles consecuencias financieras y legales.

La película también subraya la desigualdad de género de la época, mostrando cómo Graham supera tanto las expectativas sociales como las limitaciones autoimpuestas para tomar las riendas de un periódico en una era dominada por hombres. “Katherine no tiene nada más. Es ella la que está arriesgando todo”, una cita de la película que refleja la magnitud del desafío que enfrenta. Además, Spielberg hace hincapié en el arte perdido del periodismo analógico, con escenas que homenajean meticulosamente el proceso de publicación de un periódico, desde la escritura a máquina hasta la impresión final.

El caso real en que

se basa el film

Los Papeles del Pentágono, oficialmente denominados “Informe del Despacho del Secretario de Defensa sobre Vietnam”, se refieren a un amplio estudio confidencial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre las actividades políticas y militares de Estados Unidos en Vietnam desde 1945 hasta 1967. Este documento fue filtrado a la prensa en 1971 por Daniel Ellsberg, un antiguo empleado del Pentágono.

La revelación de estos documentos tuvo un profundo impacto en la opinión pública estadounidense, evidenciando que varias administraciones gubernamentales habían mentido al público y al Congreso sobre aspectos significativos de la guerra de Vietnam, incluyendo la escalada del conflicto y sus probabilidades de éxito.

El periódico The Washington Post, junto con The New York Times, jugó un papel crucial en el proceso de publicación de los documentos, enfrentándose a intensas presiones legales y políticas, incluyendo una orden judicial temporal que prohibía la publicación de los documentos argumentando preocupaciones de seguridad nacional.