Trabajadores de Godoy suman 6 días de protesta; continúan sin respuestas

Trabajadores de la empresa Godoy mantienen el sexto día de protesta frente a la sede de la compañía ubicada sobre la avenida Néstor Kirchner, en reclamo de sueldos adeudados, la reactivación de la actividad o bien, asistencia económica del gobierno en caso de que sigan sin poder trabajar.

El tramo que va hacia el centro de la ciudad está cortado totalmente con varios colectivos atravesados. Cabe recordar que el otro tramo de la avenida también estaba cortado en su totalidad, pero ayer por la mañana decidieron levantar media calzada.

En ese sentido Pedro Barrios, delegado de UTA en la empresa Puerto Tirol, que acompaña el reclamo de trabajadores de Godoy, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación que atraviesan.

“Hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta, ningún llamado ni nada de parte del gobierno, hasta ahora no vimos una solución, estamos en la ‘dulce espera’, aguardando a ver qué pasa, nosotros seguimos protestando, pidiendo poder trabajar, movilizarnos y en el caso de que no se pudiera que el gobierno revea eso en una ayuda hacia los trabajadores”, explicó.

Señaló además que con la habilitación de ingreso a la provincia “creo que podríamos trabajar, el transporte todavía no está autorizado a movilizarse a nivel nacional, ni provincial, si eso llegara a pasar sería una gran ayuda pero aparte de eso también estamos esperando porque las empresas no están en condiciones de circular, por más que se abra y las empresas no quieran salir, estamos en las mismas condiciones, lo que podría pasar es que el gobierno dé una ayuda económica a los trabajadores y si en todo caso ellos quisieran a las empresas también”.

Recordó además que los trabajadores “llevan seis días de reclamo y no hubo una solución, si en todo caso no hay una respuesta para el día de hoy -por ayer- que estamos esperando el llamado tendremos que movilizarnos, vemos que no hay una predisposición de parte del gobierno y de todas las personas que tienen que hacer algo para solucionar este problema”.

“Acá hay trabajadores de Godoy, pero también de Puerto Tirol que es a la que yo pertenezco y estamos esperando el llamado, hasta ahora no hay nada, seguimos esperando y eso es lo único que queremos, no queremos molestar a la gente ni a nadie, hacemos esto por una cuestión de que no somos escuchados”

.

Situación en Puerto Tirol

Para finalizar se refirió a los choferes de Tirol y aseguró que “en este momento estamos en la misma situación porque hasta ahora lo único que cobramos es el repro donde nos pagaron 12 mil pesos, pero después de eso no hemos recibido el otro aporte que tiene que hacer la empresa, más allá de eso estamos esperando el llamado que tiene que hacer el gobierno hacia las compañías para ver en qué las va a ayudar si llegara a levantarse todo para poder trabajar”.

