Transporte público: Formosa evalúa adherirse al congelamiento de tarifas

El jueves pasado, el Gobierno nacional, a través del ministro de transporte Mario Meoni y el jefe de gabinete Santiago Cafiero, anunció que las tarifas de trenes y colectivos del área Metropolitana de Buenos Aires no aumentarán por 120 días, e invitó a las provincias a replicar esta política con sus respectivos transportes.

Por este motivo, el Director de transporte de Formosa, Pablo Córdoba, brindó detalles de la reunión que mantuvo con las empresas de líneas interprovinciales el viernes por la mañana para evaluar la aplicación del congelamiento.

“Ellos nos plantean que el pedido de readecuación tarifaria fue anterior a este congelamiento, que el tema del aumento de los combustibles antes de que se vaya el Gobierno de Mauricio Macri fue terrible y quedó un desfasaje en cuanto a lo que son las tarifas provinciales de las nacionales”, explicó el funcionario.

Y siguió: “El último aumento tarifario fue a mediados del año pasado y me planteaban que el combustible subió un 30%, el aumento de algunos acuerdos salariales con el gremio de la UTA, un bono de cinco mil pesos que tuvieron que afrontar los empresarios, cuestiones que desde su parte siempre van a tirar para su sector pero nosotros vamos a trabajar fuertemente para evitar que esto perjudique al usuario y cuidar el bolsillo de los formoseños”.

Además, Córdoba afirmó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente del Comité Federal del Transporte y que aguarda una reunión de todas las autoridades de transporte de las provincias con el Gobierno Nacional.

“Estamos trabajando para asimilar lo que es el costo por kilómetro promedio al nacional y estoy hablando con los colegas también de otras provincias”, aseguró.

Y sentenció que la reestructuración de los subsidios es otro tema que tienen en agenda, porque “existe gran inequidad que existe al momento de los subsidios”.

“Fue algo que dijo el presidente Alberto Fernández, cuando presentó su gabinete. Fue muy claro con las instrucciones que le dio al ministro de transporte de que debería trabajar fuertemente en lo que hace al esquema de subsidios y en esa presentación dijo: todos quedan en Buenos Aires y hay provincias que no reciben nada”, recordó Córdoba.

Y aclaró: “La gente que es mucho más pudiente paga una tarifa ínfima y la gente que menos tiene termina pagando mucho más en el interior del país”.

Por otro lado, se refirió al congelamiento de tarifas como “las políticas que está llevando el gobierno nacional para evitar el aumento en todos los servicios y que eso influya en la inflación promedio”.

“Es un esfuerzo que lo tendremos que hacer entre todos y obviamente estamos trabajando acá en Formosa para tratar de proteger el bolsillo de los usuarios, los aumentos no fueron siempre los mismos que aplicó la Nación en Formosa”, señaló.

Por último, el director de transporte, realizó un balance “positivo” de los servicios provinciales de transporte y resaltó que no hubo accidentes o inconvenientes hasta el momento del receso de verano.

“Quiero reconocer el trabajo de la Policía del cuerpo de tránsito de la provincia a través del jefe de policía que ordenó un operativo donde se hizo alcotest a todos los choferes de los servicios de transporte ya sean nacionales o provinciales”, expresó.

Y recordó el único caso concreto de los dos choferes de servicio nacional que les dio positivo la prueba de alcoholemia en navidad.

También reconoció que en la terminal hay movimiento masivo y que “las empresas locales tuvieron que poner refuerzos en todos los servicios”.