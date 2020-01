Tras ataque de pirañas, reiteran que está prohibido ingresar al agua en Laguna Oca

Compartir

Linkedin Print

El encargado de mantenimiento de la Reserva de Biosfera Laguna Oca, Daniel Tafetani se refirió a la prohibición para ingresa al agua en el lugar, a raíz de versiones que señalan que algunas personas imprudentemente lo hicieron y fueron lastimadas por pirañas.

Al respecto dijo: «A la gente que visita el lugar se le dice que está totalmente prohibido ingresar al agua porque no están colocadas las mallas de contención que son la principal para prevención tanto para el bañista como por las pirañas».

Por lo que calificó de imprudencia por parte de las personas que se arriesgan a meterse al río «siendo que no están colocadas las mallas, tampoco están los guardavidas, no están las ambulancias, entonces es extremadamente peligroso», aseveró.

Si bien la Policía de la provincia cumple con tareas de vigilancia permanente para prevenir a la gente de que no ingrese al agua «muchas veces hacen caso omiso y suceden este tipo de acciones o incidentes con las pirañas», volvió a reiterar y pidió tomar conciencia a la población que en gran número visita el lugar.

Justamente según registro de la Policía, más de cuatro mil personas disfrutaron el fin de semana de la Reserva de la Biosfera de Laguna Oca, a lo que Tafetani acotó: «La gente cuenta con esta opción, que ante la crisis económica que vive el país producto de cuatro años de la gestión de Cambiemos, y no se puede ir a de vacaciones a algún lugar, entonces estamos recibiendo mayor cantidad de gente».

También explicó que «la Laguna Oca es un lugar que por completo está cubierto de arena, y es un espacio muy hondo por lo que ahora con la bajante del río Paraguay, no se puede colocar la malla de seguridad, y es un sector donde hay pirañas».

Sin embargo, desde el área de mantenimiento, el lugar cuenta con parrillas, toldos, actividades recreativas y deportivas organizadas por el Ministerio de Turismo. Pero además, Tafetani informó que se encuentran trabajando en la ruta de acceso a la Reserva colocando piedras y tierra ya que «debido a todas las inundaciones que hemos tenido en el último tiempo la tierra se fue sacando y quedó la arena, y esto provoca que a veces los vehículos se queden varados», explicó.

Estos trabajos lo realizan en el sector desde la rotonda de la Laguna Oca, donde se ubica la Policía hasta la bajada del camino de salida que se conoce como la bajada de la ladrillería. «Es un trabajo muy grande que estamos haciendo para que la gente pueda ingresar y salir sin problemas», concluyó.

Como parte del programa de actividades turísticas para el verano 2020, la Reserva de Biosfera de Laguna Oca ofrece el espacio de parrillas para comer un rico asado, toldos que fueron colocados y están impecables, actividades náuticas, fútbol playero, recorrido para tomar fotografías y otras actividades que cada fin de semana se complementa para el público que asiste.