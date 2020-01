Tras descubrir que su pareja le fue infiel con otra mujer, Miriam Lanzoni rompió el silencio

Compartir

Miriam Lanzoni se separó tras recibir vía Instagram un video en el que se ve a Christian Halbinger manteniendo relaciones con una mujer que había estado presente en el último cumpleaños del empresario, ya que es dueña de la empresa de catering que habían contratado.

En un breve mensaje de voz enviado al periodista Tomas Dente, que difundió en su programa Siempre show, la actriz manifestó: “Corazón, ¿cómo estás…? Perdón que te hable así, es que estoy haciéndome unos masajitos para relajarme un poco. No quiero hablar nada ahora…. no quiero. Por favor entendeme, estoy quebrada en mil pedazos, te lo pido por favor. Te mando un beso enorme”.

Este martes, en el programa conducido por Tomás Dente y Noe Antonelli dieron a conocer la identidad de la tercera en discordia entre la actriz y el empresario, y mostraron algunas fotos suyas. “Mucha gente notó en la fiesta que Christian se ausentó durante mucho tiempo. Y también hay varios comentarios que dicen que el lugar se prestaba para que alguien tenga un sitio a escondidas, más privado”, comentó Martín Salwe, panelista del ciclo.

“En principio, esta mujer vendría manteniendo un vínculo con Christian Halbinger, la ex pareja de Miriam Lanzoni, desde hace un año vendría. Ella es Juliana Rojo, la dueña de Holy Catering, una empresa que funciona hace mucho y tiene sede en el barrio de Núñez, en Capital Federal. Su marido se llama Francisco Gandione, está casada en primeras nupcias, y ambos tienen un hijo en común. Tiene 36 años, siempre se ha dedicado al rubro gastronómico”, reveló Tomás Dente mientras mostraban fotos de la mujer en cuestión.

Por su parte, Federico Rod, íntimo amigo de Miriam Lanzoni salió al aire y dio detalles del escándalo que se desató en los últimos días. “No tengo información de quién es la persona y no me corresponde hablar de algo que no sé. Yo simplemente acompaño a mi amiga en este doloroso momento. Con respecto a Juliana (Rojo) no se quién es, no la vi en mi vida. Había mucha gente y no sé quien estaba o no”.

Con respecto a la noche del festejo del cumpleaños de Halbinger, Rod desmintió versiones que aseguraban que se había desaparecido del lugar por algo más de 45 minutos. “En ningún momento de la fiesta se separaron. Fue una fiesta familiar, estaban los hijos y la familia de Cristian”, contó.

Tras conocerse la noticia del engaño amoroso, Rod dijo que “estaba de vacaciones en la playa” y luego detalló cómo fue el encuentro con la actriz. “Lo primero que hice fue hablar con Miriam que me dijo que estaba destrozada. Yo volví, me encontré con ella y nos abrazamos en un llanto los dos porque ella es mi hermana”, reveló.

“Yo soy de Chaco. Mi mamá y su mamá eran amigas. Seguimos teniendo el vinculo. En un oscuro momento de mi vida donde uno trata de buscar su identificación propia, apareció y me sacó de varios intentos de suicido y problemas alimenticios. Y así fue… Cómo me ayudó a mi, ayudó a mucha gente…”, reconoció el joven de 29 años.

«Hablé con Christian y está arrepentido de lo que hizo. Él está muy dolido. Me cuesta tomar juicio de valor porque soy leal a Miriam. Ella me contó lo que pasó, que le enviaron un video… Les juro que no ahondamos en los detalles porque me parece morboso. Ellos no tenía una relación abierta, era una pareja convencional como cualquier otra”, concluyó.

En tanto, Francisco Gandione, actual marido de Juliana Rojo-la tercera en discordia- también se mostró sorprendido por la actitud engañosa de ahora ex pareja. “La verdad es que estoy como el ort… Me tomó de sorpresa. Yo lo único que quiero es limpiar mi nombre. No puse ninguna cámara y no hay ningún video”, fue su versión.

“Esto fue el viernes pasado en una casa en Nordelta que había alquilado junto a Juliana para pasar las vacaciones con nuestro hijo. El acuerdo era que ella iba a ir 15 días y los otros 15 días, yo. Y en esa casa no hubo ningún video. Si hay uno que se muestre para ver si esto es así. Que pasó es un hecho”, agregó indignado.

Por último, Francisco reveló que ya había habido un episodio entre su ex y Christian Halbinger que no le gustó nada: “íbamos a pasar Año Nuevo con Juliana pero dio la casualidad que estábamos en un evento y Christian estaba de invitado. Los enganché hablando juntos, como si nada, y fui a meter la trompa porque viste como somos los lobos que tenemos olfato. Entonces me metí en la conversación y al final hubo un apretón de manos medio raro. Le dije que el 31 no quería pasarlo con ella porque estaba mal por esto y ahora me entero de todo”.