Tras el dato de marzo, cuál será la inflación de abril, según consultoras

Tras el 11% de marzo, la inflación de abril se mantendría en dos dígitos impulsada por los aumentos de tarifas, según las primeras estimaciones de las consultoras privadas a dos semanas del inicio del mes.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) alcanzó el 287,9% interanual y en lo que va del año acumula un 51,6% de aumento. Los rubros que más incidencia tuvieron en la suba de marzo fueron educación con más del 52% en sólo un mes y comunicación, con un avance del 15,9 por ciento.

Tras el nuevo dato, para abril, C&T Asesores Económicos estima que la inflación se ubicara en torno al 12% en GBA y levemente por debajo a nivel nacional, con la división Vivienda como principal impulsor por las subas de agua y tarifas de gas.

Un dígito

Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, aseguró a Infobae: “Estimamos que la inflación de abril va a estar cerca del 9,5%. El impacto del aumento del gas aportará algo más de 4 puntos, mientras que la inflación núcleo (que no tiene en cuenta el impacto de regulados y estacionales) quedará marcadamente por debajo de dicha variación”.

El economista de Empiria Consultores Matías De Luca indicó que proyectan un IPC del 11% considerando los aumentos de gas. En la misma línea, Vivienda sería el rubro que impulsaría la suba por sobre alimentos debido al incremento en tarifas gas.

Desde la consultora de Orlando Ferreres, el economista Fausto Spotorno indicó que la inflación será de entre 10 y 11 por ciento dependiendo de cómo se imputen las tarifas de gas y de agua que aumentan en abril. No obstante, afirmó que la inflación núcleo se está derrumbando. En la primera semana de abril, esta fue de 1,6%, que es la más baja desde noviembre. “Creemos que la inflación núcleo va a estar claramente por debajo de 10%, posiblemente en 8 por ciento”, dijo Spotorno.Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, el IPC de abril mostraría una variación positiva del 10,8%.

Por debajo de estos números y ya en un dígito, la consultora EcoGo proyecta una variación de precios para este mes del 9,8 por ciento. “Aunque el dato es todavía preliminar, la desaceleración del consumo producto de la caída de los salarios reales presiona a la baja los precios. Como contrapeso actúan los aumentos de tarifas –en particular agua y gas- en un contexto de atraso y corrección de precios relativos”, aclararon en su informe. De esta manera, a nivel interanual la inflación acumularía una suba del 310% y en el primer trimestre de 2024, del 68,5%.

Alimentos

La proyección de EcoGo es de un aumento del 7,2% mensual. “En la primera semana del mes, los alimentos registraron un incremento del 1,3%, marcando un fuerte descenso respecto a los registros de las semanas previas, en una semana corta luego del fin de semana extra largo. Con este dato y considerando aumentos proyectados para las semanas restantes del 1,9%, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 7,3% en el marzo. Si además se incorporan los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar, la inflación en alimentos alcanzaría el 7,2%”, afirmaron.

Por productos, el informe precisó: “Primera semana tranquila para el precio de las carnes, que registraron en conjunto un aumento del 1,1%. La carne vacuna no mostró variaciones a nivel minorista y se mantuvo calma también en el mercado mayorista dónde, aunque medidos en dólares los precios de la hacienda se encuentran en niveles históricamente altos, los precios al mercado interno comienzan a quedar atrasados frente a los niveles de inflación registrados los últimos meses.